В Одессе готовятся демонтировать летние площадки кафе, которые мешают жителям города передвигаться по тротуарам.

Так, 25 апреля 2024 года в Одесском городском совете поддержали решение о демонтаже четырех летних террасах кафе.

Известно, что будут демонтированы четыре террасы - две в центре города, одна на Таирово и одна Черемушках.

Соощается, что владельцы этих заведений, учитывая ранее заключенные договоры аренды земельного участка, где были четко определены границы летних террас - грубо нарушили правила.

Были установлены элементы заведений на значительно большей площади, чем было указанов договоре.

В результате тротуары стали опасными и неудобными для пешеходов - они вынуждены выходить на проезжую часть.

В Одессе демонтажу подлежат летние площадки по таким адресам - улица Старопортофранковский угол ул. Разумовской; улица Екатерининская, 8/10; улица Академика Королева, улица Космонавтов, 64.

Источник: odessa-life.

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