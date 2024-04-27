Так, 25 апреля 2024 года в Одесском городском совете поддержали решение о демонтаже четырех летних террасах кафе.
Известно, что будут демонтированы четыре террасы - две в центре города, одна на Таирово и одна Черемушках.
Соощается, что владельцы этих заведений, учитывая ранее заключенные договоры аренды земельного участка, где были четко определены границы летних террас - грубо нарушили правила.
Были установлены элементы заведений на значительно большей площади, чем было указанов договоре.
В результате тротуары стали опасными и неудобными для пешеходов - они вынуждены выходить на проезжую часть.
В Одессе демонтажу подлежат летние площадки по таким адресам - улица Старопортофранковский угол ул. Разумовской; улица Екатерининская, 8/10; улица Академика Королева, улица Космонавтов, 64.
Источник: odessa-life.
К слову, в Болградском районе Одесской области планируют реконструировать здание лицея, начальную школу и гимназию.
Об этом стало известно благодаря порталу электронных закупок Prozorro.
В настоящее время на работы планируют выделить более 99 миллионов гривен.
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Напомним, мэр Арциза Сергей Парпуланский заявил, что Европейский инвестиционный банк выплатит 80 млн грн в виде субвенции, из бюджета общины выделят 20 млн грн.
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