Гороскоп Таро для каждого знака зодиака содержит прогнозы и советы на февраль 2025 года.

Февраль обычно ассоциируется с любовью, и, по словам звезд, хотя нас действительно ожидает очень насыщенный месяц в плане любви, наша карьера и финансовое положение получат поддержку от высокоактивной Венеры в первую неделю февраля.

Две особые карты Таро выскочили из колоды во время тасования для гадания на карты Таро этого месяца: Рыцарь Пентаклей и Четверка Мечей.

Мы будем усердно работать, чтобы получить желаемую жизнь в феврале, но мы также должны отдохнуть и восстановиться после приложенных усилий.

Гороскоп Таро на февраль 2025 года для каждого знака зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро на февраль для Овна: Колесо Фортуны

Что идет вверх, то и остается вверху, Овен, и это означает, что вы находитесь на восходящей траектории в своей карьере и во всех областях своей жизни. Это отличная новость для вас, поскольку ретроградный Марс заканчивается 24 февраля. Так что в течение почти трех полных недель вы отдыхаете, организуете вещи и планируете свои действия.

Начало года на самом деле предназначено для того, чтобы вы его планировали. Ваша жизнь не «взорвется», пока в марте или апреле не начнется ваш месяц рождения.

Итак, даже если вы хотите добиться результатов в любви в этом месяце, февраль — это рост вашей карьеры. Теперь, когда у вас есть ясная картина того, что вам нужно, чтобы вывести все на новый уровень в вашей карьере, вы можете начать работать.

Если вам нравится ваша текущая должность и вы хотите подняться по корпоративной лестнице успеха, ищите возможности в своей компании. Попросите своего руководителя оценить ваши навыки, чтобы получить обратную связь по областям для улучшения. Поставьте перед своей командой цель, включая обратную связь о том, как вы можете оказать поддержку.

Если вы готовы сменить компанию или карьеру, это месяц, чтобы начать искать. Наймите рекрутера или отправьте свое резюме на доски объявлений о работе.

Гороскоп Таро на февраль 2025 для Тельца (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро на февраль для Тельца: Туз Пентаклей

К счастью для вас, этот месяц обещает принести вам много чудесных вещей, связанных со всеми предметами роскоши, о которых только может мечтать ваше маленькое сердечко.

Ваша правящая планета Венера начинает месяц с того, что вы мечтаете о будущем. Венера управляет вами, поэтому следите за всем, что связано с Венерой. От еды до роскошных путешествий и, да, денег и любви. Вы готовы наслаждаться всеми хорошими вещами, которые вы зарабатываете упорным трудом.

Тяжелая работа создает для вас много возможностей, как видно из карты Таро Туз Пентаклей. Эта карта показывает, что февраль имеет потенциал стать месяцем зарабатывания денег для вас, Телец; однако, это время для создания прочного фундамента, где прибыльность будет распространяться на весь год.

В Таро Туз Пентаклей символизирует намерение, поэтому в этом месяце четко определите, чего вы хотите достичь в этом году на работе и сколько денег вы хотели бы заработать или сэкономить к 2025 году.

Если вы визуал или любите мотивирующие цитаты, подумайте о создании доски визуализации, которая поможет вам мысленно концептуализировать будущее. Разместите цитаты о деньгах и богатстве там, где вы их читаете в разное время дня, чтобы согласовать свои мысли с действиями.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро на февраль для Близнецов: Смерть

Вы можете чувствовать, что говорите, но никто вас не слушает. Частично это происходит потому, что Меркурий, ваша правящая планета, будет сожжена лучами Солнца. Это не продлится долго, но это помогает расшифровать то, что карта Таро Смерть указывает вам на протяжении месяца.

Февраль — месяц, посвященный обработке эмоций. Поскольку тема 2025 года — эмоциональный интеллект и его использование для успеха, в этом месяце вы погрузитесь в чувства и узнаете, как их выражать.

Если вы работали над реструктуризацией своего расписания и организацией в январе, у вас есть план; пришло время попрощаться со старым и поприветствовать новое. Карта Таро Смерть указывает на месяц, когда вы отпускаете прошлое и чувствуете себя комфортно, оставляя что-то важное для вас на покой. Вы можете разорвать связи со старыми друзьями или пересмотреть романтические отношения.

Вы можете испытывать некоторую печаль и горе, когда начинаете делать вещи так, как вы не делали раньше. Другими словами, вы можете чувствовать потерю идентичности и сомневаться, делаете ли вы правильные вещи для своего будущего.

Изменения неприятны, но часто необходимы для создания нового будущего и перерастания прошлого. Вы захотите отдать должное этим эмоциям. Этот месяц — хорошее время для работы с консультантом, чтобы обсудить свои мысли.

Вам будет полезно вести дневник, делать скрапбукинг и делать что-то, что увековечит ваш прошлый опыт, чтобы вы могли с теплотой вспоминать его, когда захотите.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро на февраль для знака зодиака Рак: Тройка Мечей, перевернутая

Вами управляет Луна, поэтому, когда вы чувствуете изгиб Узлов в Рыбах и Деве, вас охватывает приятное ощущение благости.

В середине месяца вы можете избавиться от ненужного напряжения в жизни, и это поможет вам достичь цели, которую поставил перед вами февраль: освобождение и исцеление. Фактически, февраль — это глубоко личная исцеляющая почва для вас, чтобы посадить семена и вырастить новый сад.

Используйте этот месяц для работы над прошлыми обидами и старыми ранами. Обратитесь за консультацией или поговорите с терапевтом онлайн. Запишите в дневник свои мысли и чувства.

Поскольку февраль — месяц любви, проявите любовь к себе. Окружите себя красными и свежими цветами. Держите несколько на своем столе. Отправляйтесь на природу и ешьте здоровую, питательную пищу. Сделайте отдых главным фокусом и примите более мягкий образ жизни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро на февраль для Льва: Королева Пентаклей, перевернутая

«Отпусти и позволь Богу» может стать твоей мантрой силы на месяц. В твоем знаке Полная Луна, а Королева Пентаклей учит тебя отпустить борьбу, чтобы найти то, что скрыто в твоем воображении.

Воспользуйтесь своей творческой натурой и раскройте свои художественные таланты. Февраль — это время, чтобы устранить ментальные блоки на пути к успеху и проявить то, чего вы хотите, особенно в искусстве, музыке или цифровых медиа.

Интересно, как в тот момент, когда вы хотите начать проявлять деньги, подкрадываются страхи по поводу дефицита. Вы запихнули эти эмоции под ковер в прошлом? Вы не захотите этого делать в феврале. Вместо этого рассматривайте каждое сомнение как возможность противостоять ему и расти.

Как вы чувствовали себя бедным в прошлом? Какие действия вы предприняли, чтобы застрять? Проведите личную инвентаризацию, чтобы добраться до сути вопроса. Вам нужно будет разобраться с этими страхами, чтобы избежать самосаботажа, когда у вас появятся возможности.

Гороскоп Таро на февраль 2025 для Девы (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро на февраль для Девы: Рыцарь Пентаклей

Любовь уже на горизонте; она на картах, а для вас она в астрологии всего года, вплоть до 2026 года. Южный узел находится в вашем знаке, а это значит, что энергия родственной души и ваша прошлая жизнь откроют скрытые вещи, которые вам нужно исцелить, но также напомнят вам, кем вам суждено быть сейчас.

Февраль — это личная ответственность в действии. Фундамент закладывается в январе, и теперь, когда наступил февраль, можно засучить рукава и приступить к работе.

Ты будешь суперзвездой, Дева. Настоящим человеком, на которого могут положиться другие. Ты, возможно, уже считаешь себя полностью надежным; однако, будь открыт для роста.

В этом месяце расширьте свои таланты до совершенно нового уровня. Рассмотрите мини-курс по управлению проектами или небольшой тренинг о том, как стать более пунктуальным или организованным. Даже самое незначительное улучшение может повысить ваши текущие навыки. Вы хотите быть лидером во всех возможных отношениях.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро на февраль для Весов: Восьмерка Кубков

Что удерживает вас от жизни вашей мечты в любви, партнерстве, бизнесе или финансах? С вашей правящей планетой, входящей в Овна в верхней части месяца, любовь преподает вам несколько ценных уроков, которые вам нужно знать, чтобы максимально использовать этот месяц.

Февраль — это время отпустить прошлое. Прошлое может помешать вам обрести желаемую жизнь и отношения. Так зачем же брать его с собой в новый год?

Любить других с уязвимостью и полным доверием нелегко, когда вам в прошлом причиняли боль. Преодоление обид и разочарований может стать проблемой в этом месяце. Но вы не хотите проецировать предположения на своих близких, и вы определенно не хотите привлекать в свою жизнь негативных людей, как раньше. Поэтому в этом месяце смело встречайте свою роль в этом процессе.

Важно глубоко погрузиться в свое прошлое вместе с надежным другом или психотерапевтом, это может помочь вам обнаружить потенциальные проблемы в будущем.

Чтобы открыть свое сердце с уязвимостью и смелостью, исследуйте, как определенные модели проявляются в ваших отношениях, чтобы избежать будущих красных флажков. Узнайте о границах. Изучите литературу о стилях привязанности и языках любви. Следующие несколько месяцев будут построены на работе, которую вы делаете сейчас.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро на февраль для Скорпиона: Семерка Жезлов

Жизнь может показаться вам более размеренной в первые три недели месяца, поскольку Марс, ваш древний правитель, интровертирован и задумчив. Однако не обманывайтесь тишиной и покоем.

Семерка Жезлов показывает, что у вас есть несколько важных дел, которые нужно сделать, например, изменить мир и стать более гласным в обществе. Февраль посвящен личным убеждениям и отстаиванию того, во что вы верите.

Не всегда легко выбрать одну тему, в которой вы станете экспертом. Спросите себя, какие проблемы ваши друзья и семья просят вас решить. Решаете ли вы похожие проблемы на работе? Запишите все свои сильные стороны и области профессиональных знаний. Те, которые приносят вам наибольшую радость, могут стать платформой для будущей карьеры и профессионального успеха.

Если вы все еще в начале своей карьеры, не волнуйтесь. Вы можете сосредоточиться на возможностях построения карьеры, чтобы позиционировать себя как лидера.

Используйте этот месяц, чтобы записать свои мысли, жизненные уроки и идеи или записать их на видео для дальнейшего использования. Если вы хотите начать прямую трансляцию в социальных сетях, поэкспериментируйте с различными инструментами, которые помогут вам делать видео в этом месяце.

Гороскоп Таро на февраль 2025 для Стрельцов (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро на февраль для Стрельца: Девятка Кубков

Ретроградный Юпитер заканчивается 4-го числа. Так что февраль поощряет заботу о себе. Наслаждайтесь тем, что у вас есть, и практикуйте благодарность.

Вы от природы очень благодарны, поэтому практиковать благодарность будет легко. Однако этот месяц — это больше, чем просто чувствовать себя счастливым из-за того, что у вас есть. Девятка Кубков призывает вас поставить удовлетворение на передний план своего разума.

Вносите изменения, но не переусердствуйте. Наслаждайтесь новыми возможностями, но откажитесь от менталитета «тяжелой работы» или культуры гринда.

Отмечайте маленькие победы так же, как и большие. Примите энергетическую вибрацию добра в своей жизни и наблюдайте, как чувство благодарности дает вам душевное спокойствие. Живите медленно и не заставляйте себя выходить за рамки того, что имеет смысл в этом месяце.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро на февраль для Козерога: Королева Мечей, перевернутая

Сатурн, ваша правящая планета, не будет делать много волн в феврале до 25-го числа, когда он соединится с Меркурием. Вы можете чувствовать себя заблокированным в своих вербальных и письменных выражениях в начале месяца, и может казаться, что вы очень стараетесь, но ничего не происходит, и никто не слушает.

В этом месяце вы научитесь противостоять непроработанным эмоциям, которые влияют на ваше мышление в финансовом и эмоциональном плане.

В начале года вы можете столкнуться с людьми, которые видят, что вы пытаетесь измениться, но отказываются принимать ваши усилия как искренние. Вы можете услышать, что вы являетесь предметом сплетен; возможно, помощь, в которой вы нуждаетесь, от других не придет.

Февраль может быть трудным месяцем для навигации, и это время, когда вы наиболее уязвимы. Вам захочется пересмотреть цели, которые вы поставили перед собой в январе.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро на февраль для Водолея: Тройка Пентаклей, перевернутая

Традиция или новаторство? Вы можете быть не уверены, какой путь лучше выбрать, если вообще кто-то есть. С Ураном, говорящим только дважды в феврале, один раз с Солнцем и с Меркурием, может показаться, что вы не в ладах с людьми, которых знаете.

Рост может начаться таким образом, когда вы начинаете перерастать людей и ситуации. Вот почему февраль — это время отпустить старое, чтобы освободить место для нового.

Очистите шкафы. Уберите вещи из гаража или подвала. Очистите свой мобильный телефон. Избавьтесь от приложений и удалите друзей или отключите уведомления от людей в своей ленте социальных сетей. Вы стремитесь к чистоте ума, что в конечном итоге приведет вас к душевному спокойствию.

Если вы посеяли хорошие семена в плодородную почву в январе, в феврале в вашей личной жизни начнутся перемены. Вы можете обнаружить, что друзья, с которыми вы раньше общались, уже не так веселы, как раньше. Работа, которую вы любите, может казаться ограниченной, и у вас начнется зуд сменить роль или найти новую компанию для работы.

Когда вы меняетесь, все остальное должно измениться, чтобы встретить вас там, где вы есть, и изменение обозначено картой Таро Тройка Пентаклей, особенно в любви. Если вы находитесь в отношениях, ваш близкий человек может чувствовать себя сбитым с толку, почему вы так резко меняетесь. Он может бояться, что ваши изменения сделают его менее желанным для вас, и вам придется во всем разобраться.

Это может быть прекрасным сезоном обновления для вашего партнерства, если вы работаете вместе как команда. Однако это может также привести к разрыву, если вы пойдете в разных направлениях. Февраль требует много общения, понимания и усилий, чтобы отношения работали.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро на февраль для Рыб: Шестерка Кубков

Вы получите сладкое прикосновение любви от звезд в начале этого месяца, когда Венера соединится с Нептуном. Любые иллюзии начнут исчезать, и вы начнете видеть вещи в своей жизни такими, какие они есть.

Февраль — сладкий месяц для любви, а вы, Рыбы, романтичны. Если вы входите в год, желая иметь все, что приносит романтика, это самый романтичный месяц года для вас. Астрологически начало марта, почти до самого конца, посвящено вашему знаку зодиака.

И, если вы недавно отметили свой день рождения, вы готовы серьезно отнестись к этому периоду жизни. Или, может быть, это ваш месяц, чтобы отпраздновать год роста, а вместе с ним и размышления, осознанность и желание опираться на прошлое, чтобы создать более светлое будущее.

Шестерка Кубков указывает на то, что детство играет важную роль в этом месяце. У вас может быть «взрыв из прошлого», старый возлюбленный или близкий друг, с которым вы воссоединитесь. Вы можете представить, что это кармическая встреча родственных душ, где вы встречались много жизней и теперь находитесь в реальной форме на Земле. Или у вас может вернуться бывший из вашего прошлого и получить переделку того, что вы сделали не так хорошо.

Возрождение давно потерянной любви или, наконец, восстановление существующих отношений может произойти в феврале. Вы снова почувствуете головокружение. Вы испытаете стадию медового месяца как раз ко Дню святого Валентина. Эй, каждый день может быть Днем святого Валентина, если вы хотите, чтобы это был весь месяц.

Лучшее в этом месяце — прекрасный период любви и счастья. Плодовитость будет высокой, и если вы забеременеете, ваш ребенок может стать родственной душой для вас и вашего партнера.

Однако эта карта также содержит предупреждение, столь же сладкое и плодотворное, как и оно само. Как бы вам ни нравилось нежиться в сиянии любви, не позволяйте себе быть самодовольными в других областях своей жизни. Оставайтесь целеустремленными, когда вы находите время для любви. Любите и делайте другую работу, которую вы запланировали, чтобы довести себя до финишной черты. Вам нужно любовное гнездышко.

Партнерство требует фундамента, на котором можно строить. Риск здесь в том, чтобы позволить цветущим и крепнущим отношениям изменить ваш путь от всех форм успеха. Постарайтесь помнить, что каждая сфера вашей жизни одинаково важна.

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