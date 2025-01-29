Астрологический прогноз на февраль 2025 года, энергия этого месяца побуждает нас сделать полный разрыв или «начать заново».

Астрологический прогноз на февраль 2025, в прошлом месяце, 29 января, Новолуние произошло в Водолее, и эта лунация влияет на первые недели февраля 2025 года.

Мы пробуждаем свой разум к потребности в видении, общении и мозговом штурме, выражении чувств дружбы и развитии большей объективности в нашей жизни.

Мы полны решимости начать все заново. В знаке Водолея дружба, братство, групповые мероприятия, социальные занятия, групповые проекты, попытки чего-то нового, гуманитарные усилия или присоединение к группе находятся в центре внимания.

Астрологический прогноз на февраль 2025 выглядит так:

4 февраля Юпитер останавливается и поворачивает прямо после ретроградного движения с 9 октября 2024 года. Это изменение направления может означать поворот угла для определенных проектов и отношений.

Это также касается нашего мировоззрения и отношения — мы испытываем растущий энтузиазм. С прямым Юпитером наша уверенность в себе, наших убеждениях и вселенной растет. Мы более беззаботны и готовы делиться собой и тем, чему мы научились, с другими. Наши мечты и цели в фокусе, и они движутся вперед!

7 февраля Нептун совпадет с Истинным Узлом Луны . Северный узел Луны вошел в Рыбы в прошлом месяце и теперь образует соединение с Нептуном. Мы учимся больше верить или доверять большему плану.

Наш путь — развивать любовь к себе и другим через развитие сострадания и понимания. Это время, чтобы научиться большему смирению, поскольку мы осознаем, что мы (и другие) несовершенны и не должны быть такими. Это может быть время, которое подчеркивает духовное сообщество. Мы настроены на текущие социальные тенденции и вибрации.

12 февраля Полнолуние происходит в знаке Льва . Эта лунация напоминает нам о потребностях, которые мы, возможно, откладывали в сторону – может возникнуть срочная или внезапная потребность/желание выразить себя в течение этой лунации.

Мы более сильно осознаем наши творческие, романтические и экспрессивные побуждения. Что-то раскрывается или освещается, побуждая нас соприкоснуться с теми вещами в нашей личной жизни, которыми мы, возможно, пренебрегали или откладывали. Эта Луна во Льве гордая и очень индивидуальная.

23 февраля Марс останавливается и поворачивается прямо после ретроградного движения с 6 декабря 2024 года. Медленно, но верно уверенность в нашей способности самоутверждаться и вызывать изменения растет.

Мы начинаем восстанавливать свой энтузиазм, проекты, которые застопорились, продвигаются вперед, и мы чувствуем себя более уверенными и напористыми. Марс покинет свою постретроградную тень 2 мая 2025 года. Этот ретроградный цикл Марса начался в знаке Льва, но Марс вернулся в знак Рака 6 января.

Астрологический прогноз на февраль 2025 гласит, что до 23 февраля мы можем испытывать тлеющий гнев, нам будет трудно найти прямые и здоровые выражения или выходы для разочарований. Мы можем быть более задумчивыми и осторожными, не торопясь достигать своих целей. Если мы так или иначе импульсивно продвигаемся вперед, мы сталкиваемся с проблемами, препятствиями и разочарованиями. Рак управляет нашими внутренними основами, а также внешними — нашими домами, домашними делами и отношениями с семьей.

Таким образом, судя из астрологического прогноза на февраль 2025, нам может потребоваться пересмотреть наш подход к нашей домашней жизни. Мы склонны чувствовать некоторое разочарование или беспокойство по поводу нашего основного чувства комфорта и безопасности — наших корней — и в отношении развития наших домашних дел.

Проблемы со здоровьем могут быть фактором (особенно в областях, управляемых Раком, включая желудок), и несчастные случаи возможны в течение всего периода ретроградного Марса.

27 февраля Новолуние происходит в Рыбах, пробуждая новое начало и побуждая нас начать все заново. Мы пробуждаемся к потребности в духовном видении или большем количестве магии в нашей жизни. Пришло время оживить себя через опыт, требующий воображения, сострадания, мягкости или просто представляющий собой «перерыв» от рутины. Мы можем оставить что-то позади, чтобы начать заново.

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