Самый удачный день месяца для каждого знака зодиака в феврале 2025 года, будьте добры к себе, воплощая жизнь своей мечты.

Готовясь к самому удачному дню месяца для вашего знака зодиака в феврале 2025 года, помните, что удача приходит, когда вы понимаете, что работаете в соответствии со Вселенной, узнайте астрологический календарь.

Астрологический календарь на февраль 2025, узнайте самый удачный день месяца для вашего знака зодиака.

Овен

Самый удачный день месяца для Овна: среда, 19 февраля.

Пусть вселенная будет вашим проводником, дорогой Овен. Когда Юнона перейдет в Стрельца в среду, 19 февраля, освещая ваш дом удачи, вас потянет ко всему мистическому и эзотерическому. Исследуйте свою интуицию, сотрудничайте с единомышленниками или запланируйте вдохновляющее одиночное путешествие, о котором вы мечтали.

Пока вы заняты решением вопросов своей карьеры, возможно, у вселенной есть другие планы на вас. Вместо того, чтобы изнурять себя попытками достичь желаемого успеха, примите то, что зовет вас. Позвольте себе стать исследователем жизни и будьте готовы рискнуть, наконец, воплотить в жизнь некоторые давние мечты о том, что вы хотели бы испытать.

Телец

Самый счастливый день месяца для Тельца: воскресенье, 16 февраля.

Практикуйте то, что проповедуете, милый Телец. Недавно вы приняли более целостный подход к своей карьере, подход, который также может оказаться полезным для вашей личной жизни. Как только Паллада перейдет в Водолея в воскресенье, 16 февраля, вы получите божественный толчок, необходимый для того, чтобы начать фокусироваться на себе.

Вам не всегда нужно думать о том, что у вас в списке дел. Вы выиграете, если расставите приоритеты относительно своего благополучия. Какие изменения вы можете внести, чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью? Используйте отпускные, чтобы дать себе несколько четырехдневных рабочих недель, посмотрите удаленную работу, которая дает больше свободы, или просто начните готовить себе собственные полезные обеды.

Откройте свой разум и сердце и будьте готовы увидеть вещи с новой точки зрения.

Близнецы

Самый удачный день месяца для Близнецов: пятница, 14 февраля.

Вы возвышаетесь, помогая другим, удачливые Близнецы. Меркурий перейдет в Рыбы в пятницу, 14 февраля, мягко запуская сезон Рыб и принося пользу вашей карьере.

Когда вы помогаете другим добиться успеха, вы приносите больше достижений для себя. Примите свою более мягкую сторону, практикуйте эмпатию и осознайте свою уникальную способность объединять других. Будьте открыты для совместной работы, позвольте себе вкладываться в помощь другим и прислушивайтесь к своей интуиции.

На этом этапе вы должны продемонстрировать свою подлинность, показав, насколько вы уверены в себе и своих силах.

Рак

Самый счастливый день месяца для Рака: четверг, 27 февраля.

Нет ничего слишком хорошего, чтобы быть правдой, прекрасный Рак. Хотя Новолуние в Рыбах в четверг, 27 февраля, может заставить вас усомниться во всем хорошем, что вас окружает, позвольте себе полностью принять.

Новолуние в Рыбах приносит удачные новые начинания, расширение и божественное вмешательство вселенной. Проведите время, прислушиваясь к своим мечтам, подтверждая, что вы заслуживаете жить той жизнью, о которой всегда мечтали. Когда события и возможности начнут проявляться, не тратьте время на их сомнение.

Вы почувствуете сострадание и сочувствие — просто убедитесь, что вы сначала распространили эти чувства на себя. Вы заслуживаете счастья, Рак, но чтобы сделать это, вы должны убедиться, что вы чтите то, о чем мечтаете, а не позволяете другим руководить вами.

Астрологический календарь на февраль 2025 для Льва

Самый удачный день месяца для Льва: вторник, 4 февраля.

Отправляйся на поиски приключений, Лев. Венера перейдет в Овна во вторник, 4 февраля, что принесет возможности для романтики, высшего образования, духовности и путешествий.

Эта энергия больше о том, что вы чувствуете побуждающим к действию, а не о следовании каким-либо обязательствам или ожиданиям. Постарайтесь принять здоровое чувство эго в этот период, чтобы не тратить время на вопросы о себе. Вас призывают задуматься о своей цели в жизни — это только начало пути.

С началом ретроградной Венеры в марте, что бы вы ни начали сейчас, это не принесет плодов до 30 апреля, когда Венера снова войдет в Овна. Проявите терпение в это время, но убедитесь, что вы следуете тому, что вас зовет. Единственное мнение, которое имеет значение, — это ваше собственное: чем больше вы живете по своим правилам, тем меньше вас будет волновать, что думают другие.

Дева

Самый счастливый день месяца для Девы: вторник, 4 февраля.

Возвращайтесь к своим мечтам, дорогая Дева. Юпитер движется по вашему дому карьеры с 2024 года. Хотя прогресс замедлился или остановился во время его ретроградного движения, которое началось в октябре, поскольку Юпитер находится в прямом движении в Близнецах во вторник, 4 февраля, вас ждет успех.

Юпитер в Близнецах поощряет ваш профессиональный успех, побуждая любопытство и готовность принять новые возможности. Вы размышляли над предложением, решением или новой идеей, которую вы в основном держали при себе. Все эти размышления окупятся, когда вы начнете период огромного расширения и изобилия в своей карьере.

Сейчас самое время начать записывать свои цели. Оставайтесь открытыми для новых возможностей, поскольку вы не хотите ограничивать себя в том, чего можете достичь!

Астрологический календарь на февраль 2025 для Весов

Самый удачный день месяца для Весов: вторник, 4 февраля.

Расширяйте свои горизонты, милые Весы. Вселенная выталкивает вас из зоны комфорта с 2024 года, побуждая вас исследовать новые мечты, которые вам еще предстоит осуществить. Хотя вам нужно было время на размышления и планирование, доверяйте себе достаточно, чтобы рискнуть.

Поскольку Юпитер направляется в Близнецы во вторник, 4 февраля, вам настоятельно рекомендуется расширить свои горизонты и совершить прыжок веры. Если вы все еще не уверены в том, стоит ли переезжать или выводить новую идею в мир, запланируйте поездку, чтобы понять, откликается ли это в вашей душе.

Неважно, насколько мал шаг, он все равно будет в правильном направлении, поскольку единственная ошибка, которую вы можете совершить, — это просто ничего не делать. Всегда будет немного страшно рискнуть и изменить свою жизнь, но в этом случае вселенная полностью поддерживает вас в этой новой главе вашей жизни.

Скорпион

Самый счастливый день месяца для Скорпиона: воскресенье, 23 февраля.

У тебя уже есть все, что нужно для успеха, прекрасный Скорпион. Ты потратила слишком много времени, сомневаясь в себе и говоря себе, что возможно, а что нет. Ничего из этого не принесло тебе тех изменений и удачи, к которым ты стремилась, так что пришло время сделать другой выбор.

Вам часто не хватает поддержки при внесении изменений в жизнь или инициировании нового начала. Однако, поскольку Марс направляется в Рак в воскресенье, 23 февраля, все это изменится. Вы развили новые личные и профессиональные связи, которые будут с вами, пока вы используете возможность связаться с ними.

Вы можете подумать о переезде по работе или взять отпуск, сосредоточившись на жизни, которую хотите. Нет ничего невозможного, и тот факт, что у вас есть эта мечта, говорит вам, что это то, что вы должны сделать. Не бойтесь просить о помощи или опираться на других, готовясь к этому волнующему времени в своей жизни.

Стрелец

Самый удачный день месяца для Стрельца: среда, 12 февраля.

Ваше сердце действительно является одной из ваших самых сильных сторон, удачливый Стрелец. Хотя вы часто скрываете эту часть себя, пытаясь чувствовать себя в безопасности, жизнь с широко открытым сердцем — это то, как вы привлекаете удачу, которую ищете.

В прошлом году вы начали новую фазу своей жизни, сосредоточившись на выборе быть собой, почитая свое большое сердце и веря, что вы достойны всего, о чем мечтаете. Теперь, когда в среду, 12 февраля, в знаке Льва наступит Полнолуние, вы можете ожидать сладкого момента плодоношения.

Уделите время тому, чтобы почтить шансы, которые вы использовали, и свой личный рост. Вы видите возможности в жизни и возвращение надежды, что ничто из того, что предназначено для вас, не может быть потеряно. Отпразднуйте себя и этот период в своей жизни, убедившись, что вы берете на себя ответственность за все достигнутые вами успехи.

Козерог

Самый счастливый день месяца для Козерога: воскресенье, 16 февраля.

Вы планируете свое наследие, дорогой Козерог. Хотя успех часто ассоциируется с вашим знаком зодиака , ваша точка зрения сместилась, чтобы включить то, что вы хотите оставить после себя другим. Вы хотите, чтобы ваш успех что-то значил и изменил жизни тех, кто вам дорог больше всего.

Используйте это желание себе на пользу, поскольку Паллада переходит в Водолея в воскресенье, 16 февраля, зажигая новые и инновационные идеи о том, как оставить наследие, о котором вы мечтаете. Наследие может быть не только финансовым по своей природе, поэтому оставьте место для примера, который вы подаете, и личных связей, которые вы укрепляете в своей жизни. Финансовое наследство — это удивительный дар, но вы также хотите оставить после себя хорошие воспоминания и любовь.

Неважно, где вы находитесь в своей жизни на данный момент — вы все равно можете начать жить так, как вы надеетесь, что вас запомнят. Это поможет вам найти баланс в наследии, которое вы создаете, чтобы оно действительно представляло все, чего вы достигли, и всю любовь, которую вы вложили в мир.

Водолей

Самый удачный день месяца для Водолея: вторник, 18 февраля.

Не все видят мир так, как ты, милый Водолей. У тебя глубокое чувство целостности, которое выражается в сильной трудовой этике и уникальном подходе к жизни. Это привело тебя к успеху, независимо от того, какому делу ты отдаешь свою энергию.

Обратите пристальное внимание на то, что происходит, когда Солнце переходит в Рыбы во вторник, 18 февраля, зажигая вашу профессиональную и личную жизнь. Солнце в Рыбах приносит финансовые вознаграждения из-за вашей честности и трудовой этики, однако оно также требует, чтобы вы отдавали.

Подумайте о волонтерстве или пожертвовании в благотворительную организацию, близкую вашему сердцу. Отдача — это основная часть получения. Плюс, это часть того, кем вы являетесь, поэтому, поворачиваясь и позволяя своему успеху изменить жизнь других, вы также чтите свою истинную природу.

Рыбы

Самый удачный день месяца для Рыб: среда, 19 февраля.

Все, о чем вы мечтаете, это чувствовать себя по-настоящему понятым, прекрасные Рыбы. Как 12-й и последний знак зодиака, неудивительно, что вы часто чувствуете себя непонятым . Вы действительно являетесь коллекцией каждого из остальных одиннадцати знаков зодиака, поэтому вы часто представляете собой загадку для окружающих.

Но все это меняется, когда Юнона переходит в знак Стрельца в среду, 19 февраля, создавая настоящее чувство понимания, особенно в вашей карьере. Вы работали усердно, но молча в течение последних нескольких лет. К вам не всегда относились справедливо или вы не всегда чувствовали, что ваш вклад действительно ценят, но это изменится . Ожидайте поощрений, премии или нового предложения о работе.

Последние новости в Украине:

Лунный посевной календарь на февраль 2025 года: названы благоприятные дни.

Прогноз погоды в Одессе на февраль 2025: синоптики рассказали, каким будет последний месяц зимы.

Каким будет февраль для Украины на фронте: астролог предупредил.