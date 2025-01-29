Графики отключения света в Одессе могут вернуться, узнайте, к чему готовиться.

В среду, 29 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируются, но ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент.

Графики ограничений света в Одессе могут вернуться, информация о стабилизации электроэнергии будут опубликованы заранее.

В данный момент Укрэнерго и ДТЭК не публиковали данные об ограничениях.

Однако, если отключения света в Одессе введут - проверить, к какой группе принадлежит ваше жилище, можно на сайте местного оператора системы распределения.

свет, отключение света

Энергетики призывают жителей Одессы экономить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Отключение света в Одессе, графики могут вернуться, поэтому время восстановления света можно узнать с помощью чат-ботов в Телеграм:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Важно отметить, что в среду, 29 января, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, названы адреса, кто останется без света к вечеру.

Центральный РЭС - Работы до 19:00-22:00:

Солнечная, 1-41,
Хортицкая, 1-62,
Мирного, 1-34,
Житомирская, 1-202,
Ветеранов Труда, 1-49,
Литакова, 44-52,
Могилевская, 1-22,
Крестьянская, 1-37,
Сельская, 13а,
Южная, 27,
Аркаса, 1-74,
Героев Змеиного, 1-79,
Горизонтальная, 10-60,
Магистральная, 1-58,
Патриотическая, 1-76,
Рижская, 1-34,
Ученическая, 43-61,
Ашхабадская, 1-36,
Крайняя, 1-88,
Умова, 1-122,
Хотинский пер. 1-24,
Нескучная, 1-61,
пр. Л. Украинки, 1,
Лещенко, 1-102,
Северная, 1-44,
Буковинская, 1-7,
Чумацкая, 103,
Гоголя, 14,
Карпатская, 1-22,
Сталепрокатная, 1-34,418/26,
пер. Гордиевского, 1-25,
Сосюры, 29-82,
пер. 2й Восточный, 1-9,
Дальницкое шоссе, 19,
Творческая, 1-51,
Батуринская, 1-60,
Июльская, 1-31,
Подольская, 2-34,
Облипихова, 1-75,
Кленовая, 54,
Клинова, 1-60,
Смоленского, 1-51,
Бессарабская, 2-6,
Библиотечная, 1-21,
просп. Украинских Героев,
Болградская, 2-26,
Уманская, 1-46,
пер. Черновицкий, 21-40,
Молодежная, 1-34,
Полевая, 1-49,
Урожайная, 3-44,
Путевая, 4,
пер. Футуристов, 4,6,
Тираспольское шоссе, 1-17,
Тираспольская, 25,34,
М. Арнаутская, 82,84,
Подольская, 2-34

Северный РЭС - Работы до 19:00:

Авангардная, 1-31,
Бадаева, Минаевская,
Лавкова, Мациевской,
Николая Боровского, 36А/33К,
Шполянская,
Обрывистая, 1-21,
Пассионарии, 26,
Слободская, 4,
Тихая,
пер. 3-й Восточный, 11.

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