Графики отключения света в Одессе могут вернуться, узнайте, к чему готовиться.
В среду, 29 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируются, но ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент.
Графики ограничений света в Одессе могут вернуться, информация о стабилизации электроэнергии будут опубликованы заранее.
В данный момент Укрэнерго и ДТЭК не публиковали данные об ограничениях.
Однако, если отключения света в Одессе введут - проверить, к какой группе принадлежит ваше жилище, можно на сайте местного оператора системы распределения.
Энергетики призывают жителей Одессы экономить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Отключение света в Одессе, графики могут вернуться, поэтому время восстановления света можно узнать с помощью чат-ботов в Телеграм:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Важно отметить, что в среду, 29 января, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, названы адреса, кто останется без света к вечеру.
Центральный РЭС - Работы до 19:00-22:00:
Солнечная, 1-41,
Хортицкая, 1-62,
Мирного, 1-34,
Житомирская, 1-202,
Ветеранов Труда, 1-49,
Литакова, 44-52,
Могилевская, 1-22,
Крестьянская, 1-37,
Сельская, 13а,
Южная, 27,
Аркаса, 1-74,
Героев Змеиного, 1-79,
Горизонтальная, 10-60,
Магистральная, 1-58,
Патриотическая, 1-76,
Рижская, 1-34,
Ученическая, 43-61,
Ашхабадская, 1-36,
Крайняя, 1-88,
Умова, 1-122,
Хотинский пер. 1-24,
Нескучная, 1-61,
пр. Л. Украинки, 1,
Лещенко, 1-102,
Северная, 1-44,
Буковинская, 1-7,
Чумацкая, 103,
Гоголя, 14,
Карпатская, 1-22,
Сталепрокатная, 1-34,418/26,
пер. Гордиевского, 1-25,
Сосюры, 29-82,
пер. 2й Восточный, 1-9,
Дальницкое шоссе, 19,
Творческая, 1-51,
Батуринская, 1-60,
Июльская, 1-31,
Подольская, 2-34,
Облипихова, 1-75,
Кленовая, 54,
Клинова, 1-60,
Смоленского, 1-51,
Бессарабская, 2-6,
Библиотечная, 1-21,
просп. Украинских Героев,
Болградская, 2-26,
Уманская, 1-46,
пер. Черновицкий, 21-40,
Молодежная, 1-34,
Полевая, 1-49,
Урожайная, 3-44,
Путевая, 4,
пер. Футуристов, 4,6,
Тираспольское шоссе, 1-17,
Тираспольская, 25,34,
М. Арнаутская, 82,84,
Подольская, 2-34
Северный РЭС - Работы до 19:00:
Авангардная, 1-31,
Бадаева, Минаевская,
Лавкова, Мациевской,
Николая Боровского, 36А/33К,
Шполянская,
Обрывистая, 1-21,
Пассионарии, 26,
Слободская, 4,
Тихая,
пер. 3-й Восточный, 11.
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