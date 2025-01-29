Отключение света в Одессе на сегодня, 29 января, стало известно, вернутся ли графили в ближайшее время.

Графики отключения света в Одессе могут вернуться, узнайте, к чему готовиться.

В среду, 29 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируются, но ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент.

Графики ограничений света в Одессе могут вернуться, информация о стабилизации электроэнергии будут опубликованы заранее.

В данный момент Укрэнерго и ДТЭК не публиковали данные об ограничениях.

Однако, если отключения света в Одессе введут - проверить, к какой группе принадлежит ваше жилище, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Энергетики призывают жителей Одессы экономить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Отключение света в Одессе, графики могут вернуться, поэтому время восстановления света можно узнать с помощью чат-ботов в Телеграм:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Важно отметить, что в среду, 29 января, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, названы адреса, кто останется без света к вечеру.

Центральный РЭС - Работы до 19:00-22:00:

Солнечная, 1-41,

Хортицкая, 1-62,

Мирного, 1-34,

Житомирская, 1-202,

Ветеранов Труда, 1-49,

Литакова, 44-52,

Могилевская, 1-22,

Крестьянская, 1-37,

Сельская, 13а,

Южная, 27,

Аркаса, 1-74,

Героев Змеиного, 1-79,

Горизонтальная, 10-60,

Магистральная, 1-58,

Патриотическая, 1-76,

Рижская, 1-34,

Ученическая, 43-61,

Ашхабадская, 1-36,

Крайняя, 1-88,

Умова, 1-122,

Хотинский пер. 1-24,

Нескучная, 1-61,

пр. Л. Украинки, 1,

Лещенко, 1-102,

Северная, 1-44,

Буковинская, 1-7,

Чумацкая, 103,

Гоголя, 14,

Карпатская, 1-22,

Сталепрокатная, 1-34,418/26,

пер. Гордиевского, 1-25,

Сосюры, 29-82,

пер. 2й Восточный, 1-9,

Дальницкое шоссе, 19,

Творческая, 1-51,

Батуринская, 1-60,

Июльская, 1-31,

Подольская, 2-34,

Облипихова, 1-75,

Кленовая, 54,

Клинова, 1-60,

Смоленского, 1-51,

Бессарабская, 2-6,

Библиотечная, 1-21,

просп. Украинских Героев,

Болградская, 2-26,

Уманская, 1-46,

пер. Черновицкий, 21-40,

Молодежная, 1-34,

Полевая, 1-49,

Урожайная, 3-44,

Путевая, 4,

пер. Футуристов, 4,6,

Тираспольское шоссе, 1-17,

Тираспольская, 25,34,

М. Арнаутская, 82,84,

Подольская, 2-34

Северный РЭС - Работы до 19:00:

Авангардная, 1-31,

Бадаева, Минаевская,

Лавкова, Мациевской,

Николая Боровского, 36А/33К,

Шполянская,

Обрывистая, 1-21,

Пассионарии, 26,

Слободская, 4,

Тихая,

пер. 3-й Восточный, 11.

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