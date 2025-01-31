Графики отключения света в Одессе и в Украине в целом на февраль 2025 года, стало известно, как изменится ситуация с приходим морозов.

В Украине сделали все возможное, чтобы избежать отключений электроэнергии, однако графики отключения света в Одессе в феврале 2025 году могут вернуться.

Как сообщил председатель Подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Викторию Гриб, сейчас энергосистема работает стабильно.

"Надо отдать должное – в секторе энергетики власть демонстрирует высокий уровень управления, что обеспечило положительный результат",

– говорит чиновница.

Напоминаем, что с 16 декабря НЭК Укрэнерго ввел новые правила составления графиков отключений электроэнергии, которые предусматривают увеличение времени с электроэнергией для каждой очереди.

Графики отключения света в Одессе на февраль 2025 могут снова ввести.

С февраля среднесуточные температуры могут опуститься до -10 градусов. Эта зима прошла почти без отключений, в том числе благодаря теплой погоде.

Однако с приходом холодов в феврале ситуация может измениться и графики отключения света в Одессе на февраль 2025 вернутся.

По словам Станислава Игнатьева, председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, графики отключений света в Одессе и в Украине в целом могут быть вновь введены.

Игнатьев отметил, что сейчас такие теплые условия, что даже в разгар зимы начали цвести весенние растения. Теплый и влажный циклон с Атлантики несет в Украину не только тепло, но и туманы.

По его словам, сейчас воздушная масса в центральной Европе смешивается с горячим сухим воздухом из Сахары, поэтому в Украине так тепло, что сакуры цветут.

При этом Украина экономит электричество, и грификов отключений пока нет.

Однако в то же время в Укриану и Одессу надвигается антициклон с арктическим холодом, который формируется над Алеутским минимумом — самой холодной точкой Земли.

С 5 февраля синоптики прогнозируют морозы до -16 градусов. По данным метеорадара Ventusky, холодная погода может продержаться до 10 февраля по всей Украине.

Игнатьев сообщил, что это значит - среднесуточные температуры могут снизиться до -10 градусов. Как известно, низкие температуры приводят к дефициту в энергосистеме, поэтому графики отключения света в Одессе на февраль 2025 года погут вновь появиться.

За последние три года в Украине было доказано, что при снижении средних температур до -5 градусов в энергосистеме может возникать дефицит в пиковые часы (утром и вечером) на уровне 2 ГВт·ч.

На данный момент есть возможность покрыть этот дефицит на уровне 2,1 ГВт·ч, но только при наличии дополнительной электроэнергии от наших европейских соседей, и графики отключения света в Одессе пока не вводятся.

Как отметил Игнатьев, при среднесуточных температурах -10 градусов дефицит в пиковые часы может увеличиться до 4 ГВт·ч, что , скорее всего, вынудит диспетчеров вводить утренние и вечерние стабилизационные отключения и составлять новые графики отключения света в Украине и Одессе на февраль 2025.

В то же время в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго" представители энергокомпании пока не сообщали о возможных введениях графиков отключения света в Украине и Одессе, которые могут произойти в феврале 2025 года.

В публикации от 30 января говорится, что теплая погода дает возможность усиленно не потреблять электроэнергию, потребление снизилось на 2,4%. Также отмечается, что солнечная активность позволяет работать солнечным бытовым СЭС.

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