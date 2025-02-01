Прогноз погоды 2 февраля в Одессе и области, синоптики прогнозируют пасмурную погоду.

Подробный прогноз погоды в Одессе на 2 февраля составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе 2 февраля погода особо не изменится, но синоптики прогнозируют небольшое потепление в этот день, осадки не предвидятся.

Утром небо в Одессе будет солнечным, но уже вечером будет покрыто облаками.

"Утром небо в Одессе будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков", - сообщили синоптики.

Погода в Одессе 2 февраля будет пасмурной до самого вечера, воздух днем прогреется до +5.

Ночью 2 февраля температура воздуха ожидается от +1 до +3 градусов тепла.

Ветер переменный до 1,5 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в первой половине февраля 2025 года в Одессе погода ожидается аномально теплой.

Как прогнозируют синоптики "Укргидрометцентра", особенно теплой погода в феврале 2025 года ожидается на юге и западе Украины.

В феврале 2025 года в Украине, в том числе в Одессе, ожидается средняя месячная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как говорят синоптики, это на 1,5–2 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозирует, что в феврале 2025 года количество осадков составить около 25–65 мм - это ниже нормальных показателей.

Последние новости в Украине:

Сколько сейчас стоит квартира в Одессе: как сильно подешевела недвижимость в 2025 году

Что ждет Одессу в феврале 2025 года: прогноз астролога

Денежная помощь в Одессе: сумма выплат увеличена, кто получит