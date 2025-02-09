После вражеских атак в нескольких областях Украины были введены аварийные графики отключения света, узнайте, будут ли ограничения в на неделе с 10 по 16 февраля.
Ранее в "Укрэнерго" обращались к украинцам с просьбой экономить электричество.
"Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию очень экономно в период с 7:00 до 22:00. По возможности – не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте несколько таких устройств одновременно",
– написали в Укрэнерго.
Причина увеличения потребления электричества – снижение температуры воздуха в Украины.
В компании добавили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских массированных ракетно-дронных атак.
В частности в Одессе, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Графиков отключения света в Одессе на неделю с 10 по 16 февраля пока нет.
Когда возникает отключение электроэнергии, нужно проверить на официальном сайте компании, есть ли авария по вашему адресу, если нет - можно сообщить об отсутствии света выбрав один из вариантов:
Узнать график отключений в Одессе и области на неделю с 10 по 16 февраля можно на сайте ДТЭК, а также в чат-ботах Viber і Telegram.
в разделе "Отсутствует электроэнергия?";
позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или +38 (048) 705 90 90 90 90 (стационарный).
Важно отметить, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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