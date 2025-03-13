Отключение света в Одессе 14 марта 2025, украинцам рассказали, будут ли ограничения в эту пятницу.

Жителей Одессы и области предупредили о возможных проблемах с электроснабжением, сообщает Политика.

"ДТЭК" будет проводить профилактические работы в рамках Шабовская сельская территориальная община на Одесщине.

14 марта с 8 утра до 20:00 без света будут улицы в селе Бритовка: Абрикосовая, Артельная, Багрицкого, Бесарабская, Виноградная, Урожайная, Ореховая, Дачная, Днестровская, Зеленая, Измаильская, Цветочная, Кольцевая, Кооперативная, Кутузова, Леси Украинки, Лиманская, Лесная, Межева, Межевая, Мирская, Молдавская вяна, Садовая, Солнечная, Урожайная, Фабричная, Франко, Центральная, Чкалова, Шевченко, пер. Артельный, Вишневый, Измаильский, Кооперативный, Молодежный, Покровский, Садовый, Чкалова, Днестровец, СХК "Днестровец, СК "Днестровец" Радостная.

Белгород-Днестровский, электричества не будет с 8:00 до 18:00: ул. Архитектурная, Багрицкого, Измаильская, Степная, Демократическая.

Село Выпасное с 8:00 до 18:00: Артельная, Вишневая, Кольцевая, Массив №63.

с 8:00 до 20:00: с. Софиевка: 28 июня, Совхозная.

Как узнать возможные отключения света?

Хотя на 14 марта 2025 официальных предупреждений от ДТЭК и «Укрэнерго» нет, ситуация может измениться. Если ограничения все же будут введены, проверить информацию можно с помощью:

Сайт «ДТЭК Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия?»

В чат-ботах: Viber , Telegram .

Через личные сообщения в Facebook .

Подача заявки на сайте.

Как избежать перегрузок энергосистемы?

Энергетики призывают жителей Одессы экономить электроэнергию при ее наличии, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Важно, что ситуация в энергосистеме страны динамична, поэтому следите за обновлением на официальных ресурсах.

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Напомним, Politeka писала о подорожании молочных продуктов: что в марте больше выросло в цене.

Также Politeka предупреждала о графиках отключения света в неделю с 10 по 16 марта: кто надолго останется без электричества.

Как сообщала Politeka, появился прогноз погоды на неделю с 10 по 16 марта: синоптики предупреждают о периоде "контрастов".