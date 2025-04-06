Подорожание продуктов в Одессе за последний год больше всего отличилось на фруктах, овощах и молочных товарах, сообщает Политека.

Как информируют Новости.LIVE, увеличение стоимости ключевых товаров происходит из-за увеличения инфляции, что влияет на стоимость продовольствия.

Подорожание продуктов в Одессе вызвано несколькими факторами: увеличение затрат на электроэнергию, оплату труда и логистику. В частности, цены поднялись в среднем на 25–30%. Особенно заметно это на примере фруктов, овощей и молочных изделий. Стоимость яблок, например, подскочила на рекордные 106,4% с 20,49 до 42,31 за килограмм.

Также возросла стоимость помидоров, картофеля. В среднем овощи и фрукты теперь стоят более чем на 30% больше. Наименьший рост зафиксирован на репчатом луке (только 1,4%), рисе (3,9%) и твердом сыре (5,4%).

Этот тренд на рынке, по прогнозам экспертов, сохранится и в последующие месяцы. Ожидается, что инфляция в Украине будет постепенно замедляться только весной 2025 года. Однако даже при снижении данного давления, потребители могут столкнуться с высокими ценами до конца года. В частности это касается базовых продовольственных товаров, без которых не обходится ни одна семья.

Ранее сообщалось о том, что ценники переписали на такие популярные товары, как икра из кабачков, кукуруза, огурцы и шпроты.

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