Сезонные колебания и аренда жилья в Одессе, узнайте, как изменились цены в районах города.

Цены на аренду жилья в Одессе традиционно подвержены сезонным изменениям, стало известно, сколько стоит снять жилье в городе, передает Politeka.

В зимний период спрос на квартиры снижается, что подтверждает Юрий Внученко, эксперт по недвижимости и член Ассоциации специалистов Украины.

С началом военных действий в 2022 году, сопровождавшихся оттоком населения и риском обстрелов, прайс на жилье начали снижаться.

До этих событий Одесса уверенно удерживала лидерство по продажам недвижимости, уступая лишь Киеву.

Для более детального понимания текущей ситуации был проведен анализ арендных цен в ключевых районах города. Ниже представлены данные за последний год (в гривнах):

Киевский район:

1-комнатные: рост с 7 056 до 7 265

2-комнатные: с 10 104 до 9 018

3-комнатные: падение с 9 770 до 9 018

Здесь наблюдается разнонаправленное движение: малогабаритные квартиры демонстрируют умеренный рост, тогда как более просторные объекты теряют в стоимости. Это может быть связано с увеличенным интересом к компактному и более доступной недвижиомти.

Пересыпский:

1-комнатные: снижение с 6 388 до 5 762

двушки: с 7 098 до 8 016

3-комнатные: подорожание с 9 770 до 10 020

В отличие от Киевского района, в Пересыпи увеличился спрос на многокомнатные квартиры. Возможно, это связано с привлекательностью части города для семейных арендаторов и общим изменением демографии.

Приморский

однушки: рост с 10 229 до 10 730

2-комнатные: стабильность на уровне 13 986

3-комнатные: резкое падение с 27 889 до 19 414

Как и прежде, Приморский остаётся элитным направлением, особенно для однокомнатных объектов. Однако значительное падение цен на трёхкомнатные квартиры говорит о снижении интереса к аренде дорогого жилья бизнес-класса.

Хаджибейский:

однушки:: с 5 636 до 6 137

двушки: увеличение с 6 722 до 6 889

трешки: снижение с 8 851 до 8 016.

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