Графіки відключення світла в Одеській області на 14 квітня стосуватимуться лише окремих населених пунктів.

Графіки відключення світла будуть тривати в Одеській області, що вводяться через планові та профілактичні роботи на 14 квітня.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Графіки відключення світла в Одеській області на 14 квітня стосуватимуться лише окремих населених пунктів. Жителям рекомендують заздалегідь перевірити, чи включена їхня адреса до переліку тимчасових знеструмлень, щоб врахувати можливі перебої зі світлом і заздалегідь організувати свої щоденні справи.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в таких населених пунктах:

з 08:00–17:00 години місто Роздільна вулиця:

Святого Інокентія — 24

з 08:00–18:00 години Виноградар вулиці:

Виноградна — 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 35Г; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 52а; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59а; 6; 60; 62; 64; 64а; 66; 68; 8

Зелена — 1а; 21; 23; 25; 29; 31; 33; 35; 37; 42; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 53; 55; 56

Центральна — 190; 192; 194; 196; 198; 200; 200а; 202; 204; 206; 207; 207/А; 208; 210; 212; 212а; 251.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електромережах АТ «ДТЕК Одеські електромережі» проведе планові профілактичні роботи на території Чорноморської міської територіальної громади.

У зв’язку з цим 14 квітня 2026 року з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання в окремих районах селища Олександрівка. Знеструмлення торкнеться таких вулиць і будинків:

Горбунова Дмитра — буд. 82

Європейська — буд. 2

Молодіжна — будинки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10–14, 16–26, 28, 30, 32, 32А, 34, 34А та інші за переліком

Новоселів — будинки 1, 2, 3, 5–9, 10, 12–15, 17–24, 26, 28, 29, 31.

