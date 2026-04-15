Заплановані графіки відключення світла в Одеській області на 16 квітня, які торкнуться лише окремих населених пунктів.

Графіки відключення світла в Одеській області на 16 квітня вводяться тільки в окремих населених пунктах, повідомляє видання Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

В Одеській області на 16 квітня заплановані графіки відключення світла, які торкнуться лише окремих населених пунктів. Цього дня проводитимуть планові та профілактичні роботи.

Ці роботи необхідні для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах. Мешканців просять завчасно врахувати графік відключень і підготуватися до тимчасових незручностей.

У зв’язку з проведенням профілактичних робіт на електромережах АТ «ДТЕК Одеські електромережі» 16 квітня у низці населених пунктів Одеської області буде тимчасово припинено електропостачання. Знеструмлення триватимуть у різний проміжок часу. Відключення торкнуться наступних населених пунктів:

с. Борщі 08:00–15:00: вул. Лісова

с. Гидерим 08:00–17:00: вул. Травнева, Виноградна, Незалежна

с. Дібрівка 08:00–17:00

с. Глибочок 08:00–17:00: вул. Центральна

с. Малий Фонтан 08:00–17:00: вул. Центральна, Шкільна, Лісова

с. Любомирка 08:00–17:00: вул. Шкільна, Дачна, Незалжності

с. Великий Фонтан 08:00–17:00: вул. Перемоги

с. Миколаївка Перша 08:00–17:00: вул. Заводська

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт з 08:00–18:00 години буде відключення електроенергії в таких населених пунктах:

с. Бецилове

с. Єреміївка

с. Желепове вул. Одеська — 68, 72

с. Поташенкове вул. Космонавтів — 44

с. Шеметове вул. Садова — 29, 47, 5, 72.

