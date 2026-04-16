Графіки відключення світла в Одеській області на 17 квітня пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах.

Графіки відключення світла в Одеській області на 17 квітня будуть діяти в частині населених пунктів через планові роботи в електромережах.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Графіки відключення світла в Одеській області на 17 квітня пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах і впроваджуються для підвищення надійності енергопостачання та попередження можливих аварійних ситуацій.

Мешканцям області рекомендують заздалегідь перевірити актуальні списки адрес, щоб з’ясувати, чи підпадає їхнє житло під графіки знеструмлення.

Куяльницька сільська рада попередила про планові вимкнення електрики. Вони торкнуться таких населених пунктів:

с. Гонарата (08:00–19:00): вул. Лісна, Північна, Центральна

с. Дібрівка (08:00–20:00): вул. Центральна

с. Глибочок (08:00–19:00): вул. Центральна

с. Любомирка (08:00–17:00): вул. Шкільна, Дачна

с. Гидерим (08:00–17:00): вул. Виноградна, Незалежна

с. Борщі (08:00–17:00)

с. Малий Фонтан (08:00–20:00): вул. Центральна, Лісова, Шкільна

Електрика буде відсутня з 09:00–19:00 години в таких населених пунктах:

Покровка вулиці:

Енергетична

Миру — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 167, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Набережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

Степова — 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16

Шаманська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

пров. Перемоги — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 30

пров. Сонячний — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Покровка вулиця:

Одеська — 68, 72

Шеметове вулиця:

Садова — 5, 29, 47, 72.

