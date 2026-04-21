Грошова допомога для ВПО в Одесі оновлюється після ухвалення Кабінетом Міністрів України постанови №390 від 18 березня 2026 року, що коригує систему соціального забезпечення переселенців, повідомляє Politeka.

Новий норматив замінює попередній порядок №332. Планування тепер охоплює п’ять шестимісячних розрахункових етапів замість чотирьох, що дозволяє більш рівномірно розподіляти фінансові ресурси протягом року.

Окремо змінено підхід до домогосподарств із дітьми. Нарахування можуть здійснюватися навіть за наявності доходів у батьків, якщо підтверджено відповідність майновим критеріям і фактичному проживанню.

Для звернень, поданих до 1 травня 2026 року, передбачено ретроспективний запуск із 1 лютого. У разі пізнішої реєстрації відлік починається з місяця подання.

Грошова допомога для ВПО в Одесі також охоплює пенсіонерів і громадян із втратою працездатності. Особи, яким раніше призупиняли нарахування через перевищення доходу, можуть повторно подати документи з урахуванням нового порогового рівня — 10 380 гривень на одну людину.

Подання заяв доступне через підрозділи Пенсійного фонду, ЦНАП, поштові сервіси, уповноважених представників або онлайн-портал із використанням електронного підпису.

Оновлена модель спрямована на стабілізацію соціальних надходжень і забезпечення базових потреб населення протягом квітня 2026 року з фокусом на вразливі категорії.

Також варто зауважити, що додаткові роз’яснення щодо умов надання українці можуть отримати через офіційні інформаційні ресурси Пенсійного фонду.

