Графіки відключення світла триватимуть в Одеській області у зв'язку з плановими та профілактичними роботами, що триватимуть 21 квітня, пише Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Графіки відключення світла в Одеській області на 21 квітня зачеплять частину регіону. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянська територіальна громада.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00–17:00 години в таких населених пунктах:

місто Роздільна вулиця Дмитрієва Сергія — №1/А

село Миколаївка вулиця Степова — №2, 28, 3, 34.

Роздільнянська територіальна громада також попередила про планові вимкнення електрики в селі Калантаївка. Вони торкнуться адрес:

вулиця Шевченка — №35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 56А

Також з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям на електромережах ДТЕК Одеські електромережі проведе профілактичні роботи на території Курісовської територіальної громади.

У зв’язку з виконанням зазначених робіт 21 квітня 2026 року з 08:00 до 18:00 буде тимчасово припинено подачу електроенергії в селі Курісове.

Крім цього, у зв’язку з виконанням планових технічних заходів буде тимчасово обмежено електропостачання в окремих населених пунктах Кароліно-Бугазької громади. Зокрема, у період з 21 квітня 2026 року з 08:00 до 23 квітня 2026 року 08:00 години відключення електроенергії заплановане у селищі Затока за адресою: вулиця Приморська, будинок 1.

