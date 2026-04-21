Графіки відключення світла в Одеській області на 22 квітня торкнуться лише частини території регіону, повідомляє видання Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Як повідомили кілька територіальних громад, зокрема в межах Роздільнянська територіальна громада, відключення пов’язані з проведенням профілактичних робіт. Оператори ДТЕК Одеські електромережі виконуватимуть технічне обслуговування мереж, аби підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аваріям.

Графіки відключення світла в Одеській області на 22 квітня охоплять село Бурдівка. Обмеження діятимуть з 08:00 до 19:00 години в будинках, розташованих за адресами:

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65

Нова — 10

Чорнобильська — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17А, 18.

Також з метою забезпечення стабільного електропостачання та запобігання можливим аваріям у мережах ДТЕК Одеські електромережі проводитиме планові профілактичні роботи. У зв’язку з цим 22 квітня 2026 року заплановані тимчасові відключення електроенергії:

з 08:00 до 19:00 — село Гонората (вулиці Північна, Центральна, Лісна);

з 08:00 до 19:00 — село Глибочок (вулиця Центральна).

Окрім цього, у зв’язку з виконанням планових робіт 22 квітня 2026 року з 08:00 до 18:00 буде тимчасово припинено подачу електроенергії в селі Курісове.

Крім цього, у зв’язку з виконанням планових технічних заходів буде тимчасово обмежено електропостачання в окремих населених пунктах Кароліно-Бугазької громади. Зокрема, у період з 22 квітня 2026 року з 08:00 до 23 квітня 2026 року 08:00 години відключення електроенергії заплановане у селищі Затока за адресою: вулиця Приморська, будинок 1.

