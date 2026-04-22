Графіки відключення світла в Одеській області на 23 квітня пов’язані з проведенням профілактичних і технічних робіт.

Графіки відключення світла в Одеській області на 23 квітня торкнуться лише окремих населених пунктів у різні часові проміжки, повідомляє Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Як зазначається, графіки відключення світла в Одеській області на 23 квітня пов’язані з проведенням профілактичних і технічних робіт, які виконуватимуть фахівці ДТЕК Одеські електромережі. Основна мета цих заходів — підвищення надійності електропостачання, оновлення інфраструктури та запобігання можливим аварійним ситуаціям.

Зокрема, у межах Роздільнянська територіальна громада відключення заплановані в селі Калантаївка. Тут електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 за такими адресами:

Молодіжна — 19, 31

Степова — 1, 5-6, 10-13, 13А, 17, 23, 25, 27, 29, 31

Центральна — 1, 3, 7-8, 10, 12, 14-15, 17-28, 31, 33, 33А, 35, 38, 41-46, 42А, 50, 53-55, 65

Також 23.04.2026 року електрика зникне в селі Миколаївка з 09:00–17:00 години на вулиці:

Степова — 2-3, 28, 34

Крім того, у цей же день із 08:00 до 13:00 тимчасові відключення заплановані в місті Роздільна на вулиці Горького — 24.

Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада повідомила, що з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 19:00 години (майже на всю добу) в селі Гонората.

Також профілактичні заходи триватимуть в селі Глибочок. Тут у період із 08:00 до 19:00 години заплановано відключення електроенергії на вулиці Центральна.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: для пасажирів встановлено нові ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одеській області: ринок сколихнула нова проблема.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має цю можливість та як його знайти.