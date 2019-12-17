Одесі комунальник врятував жителів двох будинків від вибуху

Про героїчний вчинок працівника водоканалу повідомляє місцеве видання Думська.

Увечері 16 грудня, о 23:55 рятувальникам надійшов сигнал про загорання кафе «Шаурма», який знаходиться на вулиці М'ясоєдовська, навпаки Єврейської лікарні.

Вже в 23:55 пожежу було локалізовано, а о 1:15 його ліквідували.

Наголошується, що жертв і постраждалих немає. Вогонь знищив кухонне майно на площі 5 кв. м та утеплювач вентиляції.

За словами очевидців, на пожежі відзначився працівник водоканалу Сергій Єрмаков.

«Він врятував два будинки від вибуху. Це мій кут, пожежа виникла у будинку 25, потім арка і будинок 23, кафе на першому поверсі — на другому (по діагоналі) наша квартира», - розповіла жінка.

«Раптом відключили воду (до пожежі), прорвало трубу біля 21 номери. Приїхала ремонтна бригада водоканалу. Коли почалася пожежа — першим до кафе добіг Сергій. Вискочили з вогню сказали, що всередині чотири газові балони, зараз підуть, і будинків не буде. І Сергій увійшов в палаюче маленьке кафе, по-моєму, там навіть столика немає - воно таке маленьке і все у вогні (загорілася вентиляція, щось там ремонтували)», - продовжила розповідь вона.

Очевидиця зазначила, що Сергій чотири рази вбігав в палаюче приміщення і виніс всі чотири балони з газом.

«Приїхали пожежники, побачивши балони, сказали: якщо б рвонули, мало б Одесі не здалося», - додала жінка.

Тим часом у «Инфоксводоканале» повідомили, що Сергію 43 роки, він житель Одеси, на підприємстві працює з 2006 року: «Добросовісний і відповідальний у роботі, тихий і скромний». Також його пообіцяли нагородити.

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