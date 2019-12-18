Чоловік повідомив, що працює більше 10 років, проте пожежа на Троїцькій став найжахливішим на його пам'яті

Після страшної пожежі в одеському коледжі на Троїцькій в лікарнях продовжують проходити лікування п'ять рятувальників, які постраждали під час гасіння вогню

зокрема, командир пожежно-рятувального відділення, сержанту служби цивільного захисту населення Артему Щербакову доведеться зустріти новорічні свята в стінах лікарняної палати.

За словами лікарів, Артем отримав множинні травми, серед них і перелом тазу.

Про трагічні події в будинку Асвадурова 4 грудня рятувальник Артем розповів журналістам «Радіо Свобода».



Чоловік повідомив, що працює більше 10 років, проте пожежа на Троїцькій став найжахливішим на його пам'яті.

«Нашу роботу в коледжі ускладнило багато: майже чотириметровий висота стелі в будинку, вузькі заплутані коридори, величезна площа поширення вогню, сильне задимлення приміщень. Люди з вікон кричали, махали, а серед диму їх не було видно. Арка у дворі коледжу невисока, спецтехніка відразу не змогла заїхати. Щоб потрапити на п'ятий поверх, крім трехколенной сходи були змушені використовувати ще і штурмову», – каже рятувальник.

Раніше ми повідомляли про жахливу пожежу, який 4 грудня спалахнула в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зайнялося приміщення на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Вогонь був ліквідований лише в 19:30.

8 грудня в Україні було оголошено жалобу по загиблих в одеському коледжі. Силовики, в свою чергу, озвучили три можливі версії пожежі в коледжі на Троїцькій, серед яких і навмисний підпал.

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