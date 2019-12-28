В інтернет-мережі з'явилися фото затонулого танкера «Делфі», який продовжує лежати на одному з пляжів Одеси

Як повідомляє Politeka, кадри опубліковані на Telegram-каналі Klymenko Times

«Молдавський танкер «Делфі», який в кінці листопаді перекинувся на одному з пляжів Одеси під час шторму і забруднив воду, так і продовжує лежати на місці аварії. Не дивлячись на новини про те, що українським профільним держструктурам вдалося зв'язатися з його власникам - жодних робіт не проводиться. Загородження стоять, танкер лежить», - йдеться в повідомленні.

Більше того, стверджують журналісти, до нього вже «дісталися» місцеві.

«І його навіть стали розмальовувати написами місцеві любителі екстриму. Його будуть ось тримати до тих пір, поки там хто-то не покалічиться або вб'ється?» - підкреслюється в тексті повідомлення.

Раніше ми писали, у мережі показали кадри рятувальної операції аварійного танкера "Делфі", який зазнав аварії в Одеській затоці.

"Танкер практично ліг на борт. Хвилі б'ють його про хвилеріз, з пробоїни випливає чорна масляниста рідина - мабуть, мазут", - йдеться у публікації.

Згідно з інформацією, спочатку для евакуації намагалися використовувати надувний човен і водний скутер, але завадили хвилі, і водолази вирушили витягувати моряків вплав.

На берег витягли двох членів екіпажу — старшого механіка і матроса. Капітан навіщо-то запалив димову шашку.

За станом на 14:30 водолази витягли на берег капітана потопаючого судна.

Нагадаємо, танкер зазнав лиха біля берегів Одеси, на борту багато людей: кадри НП

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