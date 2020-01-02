В Одесі в ніч на 31 грудня безслідно зник молодий чоловік

Як пише Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

За словами правоохоронців, розшукується 27-річний Іжик Ігор Володимирович, який в ніч на 31 грудня 2019 року поїхав з дому на власному автомобілі ГАЗ 31105 і до теперішнього часу його місцезнаходження невідомо.

Прикмети зниклої: зріст 173-175 см, поголений наголо, очі світлі, середньої статури.

Наголошується, що чоловік був одягнений у темні спортивні штани, синю спортивну кофту, темно-сині кеди.



«Просимо усіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження чоловіка, повідомляти Хаджибеевское відділення поліції за телефонами: (048) 723-34-74, 723-44-56 або на "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли про звірства в стінах одеського «Центру соціально-психологічної реабілітації дітей» під назвою «Світанок». У жовтні 2019 року спалахнув гучний скандал, коли до волонтера, колишньої поліцейської, Зої Мельник звернулися вихованці притулку, які повідомили про знущання, від яких волосся стають дибки. Зокрема, діти розповіли, що адміністрація внаслідок різних конфліктів викликає охорону, яку вихованці називають "Омоном".

Зоя Мельник описала у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук випадок з 13-річною дівчинкою. За її словами, дитину з дитинства ґвалтували будинку. Тому в притулку у неї були статеві стосунки з вихованцями «щоб не били і не кривдили». Одного разу її з партнером «застукали» в коморі. Вихователі викликали якесь охоронне агентство, співробітники якого спочатку облили холодною водою і побили хлопчика, а потім і дівчинку. Також дітей змусили жувати презерватив, який дістали з сміттєвого бака.

Нагадаємо, "Змусили жувати презерватив…": спливла скандальна правда про дитячому притулку в Україні

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