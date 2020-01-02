1 січня одеські активісти зібралися у парку Шевченка, щоб відзначити річницю Степана Бандери
Фотографії на своїй сторінці у Фейсбуці розмістила одеська журналістка Олена Балаба, пише Politeka.net
Захід пройшов біля пам'ятника Тараса Шевченка у однойменному парку.
Близько сотні небайдужих одеситів зібралися, щоб відзначити 111 років з дня народження лідера українських націоналістів Степана Бандери.
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Активісти не стали влаштовувати традиційної смолоскипної ходи, а обмежилися лише портретом Бандери, українським прапором, а також чорно-червоним.
Зазначимо, що націоналісти з інших міст провели ходи з факелами наймасштабніше відбулося в Києві.
Раніше ми писали, в середу, 1 січня, в Києві стартував черговий Марш честі, гідності й свободи, присвячений дню народження одного з організаторів ОУН Степана Бандери.
Смолоскипна хода розпочалася біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку. Учасники заходу пройшли до Майдану Незалежності.
Старт акції був намічений на 18:00.
Організаторами маршу були ВО «Свобода», Національний корпус і «Правий сектор».
Відзначимо, для забезпечення безпеки під час проведення Маршу в центр столиці стягнули додаткові сили поліції, а також бійців Національної гвардії. Чергування на Марші несли кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.
Відзначимо, що заходи на честь 111-річниці з дня народження Бандери також пройшли у Львові та на його батьківщині в Старому Угринові (Новицька громада) в Івано-Франківській області.
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