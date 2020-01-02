В Одесі активісти наштовхнулися на точку, де жінка продавала піротехніку неповнолітнім
Про це повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Фейсбуці, пише Politeka.net
Там же він розмістив кадри з місця інциденту (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
На кадрах видно, як реалізатор продає одному з підлітків петарди.
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На питання навіщо вона продає заборонені законом товари, послідувала відповідь: «Зараз адже Новий рік».
Коли піротехніка полетіла на землю, відразу ж пішов дзвінок "даху" і незабаром під'їхали цигани. Але чекати поліцію вони не стали і, плюнувши в бік активістів, поїхали.
За словами Ганула, поліціяя яка приїхала на місце забрала жінку в відділення.
Звернемо увагу, що в Одесі днями від вибуху петарди постраждав 11-річний хлопчик. Дитину терміново госпіталізували до лікарні, де провели часткову ампутацію одного пальця.
Користувачі не пройшли повз і почали коментувати побачене, вони зазначили, що ці вуличні точки з піротехнікою, проплачені циганами, а "кришують" їх поліцейські.
"Ці вуличні точки з піротехнікою, проплачені циганами а цим тварям пофіг на все, що відбувається навколо них, особливо якщо відбуваються не стосується їх сімей.
Сама особисто бачила як вранці і ввечері викладають і сварачивают цю точку, ментам пофіг",
" Продають неповнолітніх . Вони кидають потім у людей і тварин. Це ж серйозно",
" Ніякої користі ці всі салюти і петарди не приносить, тільки одна шкода! Заборонити!!!",
" Петарди з'явилися ще в моїй молодості в 1995 я пам'ятаю ми вже у всю бабахкали,і продавалися вони так само на кожному куті"
" Поліція в доле - прикривають природно", - пишуть в мережі.
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