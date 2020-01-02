В Одесі активісти наштовхнулися на точку, де жінка продавала піротехніку неповнолітнім

Про це повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Фейсбуці, пише Politeka.net

Там же він розмістив кадри з місця інциденту (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як реалізатор продає одному з підлітків петарди.

На питання навіщо вона продає заборонені законом товари, послідувала відповідь: «Зараз адже Новий рік».

Коли піротехніка полетіла на землю, відразу ж пішов дзвінок "даху" і незабаром під'їхали цигани. Але чекати поліцію вони не стали і, плюнувши в бік активістів, поїхали.

За словами Ганула, поліціяя яка приїхала на місце забрала жінку в відділення.

Звернемо увагу, що в Одесі днями від вибуху петарди постраждав 11-річний хлопчик. Дитину терміново госпіталізували до лікарні, де провели часткову ампутацію одного пальця.

Користувачі не пройшли повз і почали коментувати побачене, вони зазначили, що ці вуличні точки з піротехнікою, проплачені циганами, а "кришують" їх поліцейські.

"Ці вуличні точки з піротехнікою, проплачені циганами а цим тварям пофіг на все, що відбувається навколо них, особливо якщо відбуваються не стосується їх сімей.

Сама особисто бачила як вранці і ввечері викладають і сварачивают цю точку, ментам пофіг",

" Продають неповнолітніх . Вони кидають потім у людей і тварин. Це ж серйозно",

" Ніякої користі ці всі салюти і петарди не приносить, тільки одна шкода! Заборонити!!!",

" Петарди з'явилися ще в моїй молодості в 1995 я пам'ятаю ми вже у всю бабахкали,і продавалися вони так само на кожному куті"

" Поліція в доле - прикривають природно", - пишуть в мережі.

Безпека наших дітей! Друзі, вчора 29.12.2019р в Одесі стався прикрий випадок за участю дитини, неповнолітній отримав важке поранення руки у наслідок вибуху петарди. У хлопчики відірвало частину пальця, та ще два було зламано. Нажаль діти не в повному обсязі розуміють небезпеку від піротехнічних засобів, а деякі «підприємці» не погано на цьому заробляють. Сьогодні я став свідком продажу петард неповнолітньому, продавець навіть не поцікавився віком хлопця. Після фіксації факту правопорушення мною було викликано поліцію, та написано заяву. У підсумку піротехніку вилучено, жіночку доставлено до відділу поліції. Володію інформацією що дана точка продажу піротехнічних засобів належить ромам(циганам), я одразу помітив що забагато представників цієї етнічної групи на один квадратний метр. Поліція мала б бути пильнішою, адже під час свят роботи в рази більше. Додаю відео, репост вітається. Gepostet von Дем'ян Ганул am Montag, 30. Dezember 2019

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