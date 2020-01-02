В минулому році в Одесі було зафіксовано 34 випадки хвороби Лайма

Про це повідомляє інформаційний портал УСИз посиланням на Одеський обласний лабораторний центр України.

Згідно з інформацією, з початку 2019 року медики зафіксували 34 випадки інфікування хворобою Лайма – кліщового бореллиоза, проти 39 випадків за 2018 рік. Серед дітей до 17 років захворіло 9 осіб, в минулому році – 3 дитини.

«Особливу стурбованість викликає пізніше ураження різних систем і органів організму людини, у зв'язку з пізньою діагностикою. Це призводить до хронічних проявом, тривалої непрацездатності, інвалідизації, – йдеться у публікації.

За словами лікарів , лише один з десяти чоловік, укушених кліщами, звертається за медичною допомогою.

У будь-якому випадку хвороба лікується під спостереженням протягом 2-х років, щоб хворий міг уникнути ускладнень.

Для довідки:

Хвороба Лайма – інфекційне захворювання, яке переносять кліщі, уражені бактеріями боррелиями. Бактерії передаються людині при укусі інфікованими іксодовими кліщами. Заразитися можна, випивши сирого козячого молока, де бореллия також може бути присутнім.

Відзначимо, перші прояви хвороби Лайма дуже схожі на симптоми звичайного грипу: гарячка, підвищена температура, загальна слабкість, біль у суглобах. Тому при укусі кліща звертатися до медиків слід обов'язково, щоб уникнути розвитку небезпечної хвороби.

Хвороба Лайма лікується антибіотиками і вимагає тривалого спостереження у лікаря.

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