В Одеській області пропало 16 дітей з 23 по 30 грудня 2019 року

Як пише Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

За словами правоохоронців їх вже розшукали та доставили додому.

У теж час в поліції повідомили, що за останній тиждень вони зафіксували 1 випадок порушення правил дорожнього руху неповнолітніми.

"Жертвами різних злочинів, серед яких крадіжки, тілесні ушкодження, шахрайство, доведення до самогубства) стали 13 дітей", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, одного неповнолітнього помітили за розпиванням алкогольних напоїв.

Раніше ми писали, в Одесі безслідно зникла 14-річна дівчина.

За інформацією правоохоронців, розшукується Гайтан Мирослава, 2005 року народження.

«У зниклої зріст 155 см, очі темні, волосся коротке, руді з темним коренем. Була одягнена у пальто зеленого кольору, білі кросівки, джинси чорного кольору», - наголошується в повідомленні.

Правоохоронці звернулися до всіх городян, якщо кому що-небудь відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами: «102», (048) 779 42 55.

Також ми повідомляли про звірства в стінах одеського «Центру соціально-психологічної реабілітації дітей» під назвою «Світанок». У жовтні 2019 року спалахнув гучний скандал, коли до волонтера, колишньої поліцейської, Зої Мельник звернулися вихованці притулку, які повідомили про знущання, від яких волосся стають дибки. Зокрема, діти розповіли, що адміністрація внаслідок різних конфліктів викликає охорону, яку вихованці називають "Омоном".

Нагадаємо, "Змусили жувати презерватив…": спливла скандальна правда про дитячому притулку в Україні

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