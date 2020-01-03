Жителям міста Південного перерахували платежі на опалення за грудень місяць

Як повідомляє видання «Думська»вони отримали 27%-ю знижку на тепо у зв'язку з тим, що в грудні значно подешевшав природні газ.

Таким чином підприємство «Южтеплокоммунэнерго» отримало можливість здійснити перерахунок умовно-змінної частини тарифу. Для тих, хто встиг заплатити за тепло до Нового року, різниця зарахується як частину оплати за січень.

«Ціна природного газу в грудні склала для южненских тепломереж 4276 грн 70 коп. за тисячу кубометрів, у на час як діючий тариф розраховувався виходячи з ціни 6235,51 грн. Різниця майже 27%. Саме на стільки знизяться і розцінки за теплу», - наголошується в публікації.

За словами чиновників, суми всіх будинків будуть різними, оскільки всі спожили різну кількість тепла, проте відсоток знижки від загальної суми для всіх буде однаковим.

Уточнюється, що на пільги і субсидії знижка не впливає і надається додатково. У платіжці з'явиться колонка з зірочкою, в якою буде вказана сума перерахунку, а нижче детальне роз'яснення.

Проте особливо радіти жителям Південного не варто, так як в січні такої знижки вже не буде, тому що ціна на природний газ знову зросла.

Раніше, одесити поскаржилися на низьку якість побутового газу. Особливо страждають ті, у кого є автономне опалення і газові колонки

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

Автором документа є Олена Лисюченко, яка підкреслила, що незважаючи на те, що ціна газу для населення зменшилася, рахунки менше не стали.

Тому одеситка звернулася з проханням до президента Володимиру Зеленському та адміністрації ініціювати тотальну перевірку якості газу для населення, саме після проходження розподільних станцій районних газових установ.

«порівняно з минулими роками погіршується якість газу, теплоємність його зменшується, час приготування їжі істотно збільшується, а з опалювальні котли значно частіше вимикаються через аварійні режими з-за домішок - повітря під тиском і т. д., - йдеться в петиції.

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