В одеській Аркадії кози пасуться прямо на сміттєвих баках
Про курйозний випадок, який зафіксували в Аркадії напроти Ротонди повідомляє інформаційний портал УСІ.
На кадрах видно, як кози в пошуках прожитку залізли в сміттєві контейнери і з апетитом жують відходи.
За словами очевидців, вони частенько спостерігають, як тварини гуляють самі, але іноді їх вигулює господиня. А також зазначили, що сподіваються на те, що власниця буде краще стежити за своїми тваринами.
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Раніше ми писали, тушу мертвої корови викинуло на один з пляжів під Одесою.
На пляжі в Чорноморці, що під Одесою, місцеві жителі стали очевидцями страшного інциденту. У четвер, 14 листопада, вони побачили, як на берег моря викинуло труп корови.
За словами очевидців, мертву тварину почало розкладатися, тому вони побоюються поширення інфекції.
Звідки «прибуло» тварина, невідомо.
«Ми подзвонили в різні служби, але ніхто не знає, що робити в таких випадках», — скаржаться вони.
У мерії заспокоїли, що корову вже забирають з пляжу на утилізацію.
Також ми писали, в Одесі на селищі Котовського зоозахисники врятували безпритульного собаку, яка провалилася в люк і просиділа дві доби.
За словами волонтером, бідна тварина провалилася в глибоку яму ще 30 квітня.
Спочатку врятувати великого волохатого пса намагалися робітники, які займаються ремонтними роботами, але у чоловіків не вийшло витягнути чотирилапого.
В результаті три жінки власними силами змогли дістати нещасна тварина з люка і таким чином врятували його від вірної загибелі.
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