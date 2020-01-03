В одеській Аркадії кози пасуться прямо на сміттєвих баках

Про курйозний випадок, який зафіксували в Аркадії напроти Ротонди повідомляє інформаційний портал УСІ.

На кадрах видно, як кози в пошуках прожитку залізли в сміттєві контейнери і з апетитом жують відходи.

За словами очевидців, вони частенько спостерігають, як тварини гуляють самі, але іноді їх вигулює господиня. А також зазначили, що сподіваються на те, що власниця буде краще стежити за своїми тваринами.

Раніше ми писали, тушу мертвої корови викинуло на один з пляжів під Одесою.

На пляжі в Чорноморці, що під Одесою, місцеві жителі стали очевидцями страшного інциденту. У четвер, 14 листопада, вони побачили, як на берег моря викинуло труп корови.

За словами очевидців, мертву тварину почало розкладатися, тому вони побоюються поширення інфекції.

Звідки «прибуло» тварина, невідомо.

«Ми подзвонили в різні служби, але ніхто не знає, що робити в таких випадках», — скаржаться вони.

У мерії заспокоїли, що корову вже забирають з пляжу на утилізацію.

Також ми писали, в Одесі на селищі Котовського зоозахисники врятували безпритульного собаку, яка провалилася в люк і просиділа дві доби.

За словами волонтером, бідна тварина провалилася в глибоку яму ще 30 квітня.

Спочатку врятувати великого волохатого пса намагалися робітники, які займаються ремонтними роботами, але у чоловіків не вийшло витягнути чотирилапого.

В результаті три жінки власними силами змогли дістати нещасна тварина з люка і таким чином врятували його від вірної загибелі.

Нагадаємо, затятий фанат «руського миру» накинувся з кулаками на одеситку: «зробила зауваження»

Як повідомляла Politeka, одесити вимагають прибрати тапчани на пляжі: що для цього потрібно зробити

Також Politeka писала, скандал гримить на одеському пляжі: «Скоро море буде платним», кадри