В Одесі батьки і поліція шукали 10-річну дівчинку, яка пішла в магазин і не повернулася
Як пише Politeka.net, про це повідомила прес-служба Патрульної поліції в Одеській області.
Увечері 2 грудня до правоохоронців звернулися одесити, які повідомили про зникнення своєї дитини.
Вони стверджували, що 10-річна донька пішла в магазин на вулиці Сегедській і пропала.
Патрульні інспектори перевірили територію і через півгодини знайшли дитину, що підходить під опис.
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За словами дівчинки, вона грала на вулиці до самого вечора і побоялася повертатися додому так пізно, щоб її не лаяли.
Раніше ми розповідали, в Одеській області пропало 16 дітей з 23 по 30 грудня 2019 року.
За словами правоохоронців їх вже розшукали та доставили додому.
У теж час в поліції повідомили, що за останній тиждень вони зафіксували 1 випадок порушення правил дорожнього руху неповнолітніми.
"Жертвами різних злочинів, серед яких крадіжки, тілесні ушкодження, шахрайство, доведення до самогубства) стали 13 дітей", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, одного неповнолітнього помітили за розпиванням алкогольних напоїв.
Також ми писали, в Одесі безслідно зникла 14-річна дівчина.
За інформацією правоохоронців, розшукується Гайтан Мирослава, 2005 року народження.
«У зниклої зріст 155 см, очі темні, волосся коротке, руді з темним коренем. Була одягнена у пальто зеленого кольору, білі кросівки, джинси чорного кольору», - наголошується в повідомленні.
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