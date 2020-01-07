На Різдво в Одесі очікується гарна погода з сонцем і без опадів
Таким прогнозом поділилися метеорологи сайту Sinoptik, пише Politeka
Вже з самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо не буде нагадувати про похмурих досвітніх годинах. Без істотних опадів.
Вітер південний 4-6 м/с
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Температура вночі коливатиметься в межах 1-4 °С морозу, вдень повітря прогріється до 2 °С тепла.
В Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 4-9 м/с.
Температура вночі становитиме від 7 до 2 °С морозу, вдень 0-5 °С тепла.
Раніше ми повідомляли, у другий день нового року в одеських дворах зацвіли проліски
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці одесит Володимир Яценко.
Знімки були зроблені в четвер, 2 січня 2020 року.
Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.
За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.
Тим часом користувачів мережі надихнула новина про ранніх підсніжники, вони назвали це дивом, і зазначили, що зараз мінусова температуру на вулиці.
Також ми писали, тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.
З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.
Нагадаємо, стало відомо, куди піти на Різдво в Одесі: ярмарки, шоу і не тільки
Як повідомляла Politeka, природна аномалія в Одесі: мешканці діляться дивовижними кадрами
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