На Різдво в Одесі очікується гарна погода з сонцем і без опадів

Таким прогнозом поділилися метеорологи сайту Sinoptik, пише Politeka

Вже з самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо не буде нагадувати про похмурих досвітніх годинах. Без істотних опадів.

Вітер південний 4-6 м/с

Температура вночі коливатиметься в межах 1-4 °С морозу, вдень повітря прогріється до 2 °С тепла.

В Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 4-9 м/с.

Температура вночі становитиме від 7 до 2 °С морозу, вдень 0-5 °С тепла.

Раніше ми повідомляли, у другий день нового року в одеських дворах зацвіли проліски

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці одесит Володимир Яценко.

Знімки були зроблені в четвер, 2 січня 2020 року.

Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.

За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.

Тим часом користувачів мережі надихнула новина про ранніх підсніжники, вони назвали це дивом, і зазначили, що зараз мінусова температуру на вулиці.

Також ми писали, тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.

З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.

Нагадаємо, стало відомо, куди піти на Різдво в Одесі: ярмарки, шоу і не тільки

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