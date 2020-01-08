В Одесі невідомі знімають автомобільні номери і вимагають за них викуп
Як пише Politeka.net, про це розповіла одеситка Інна Магденка у місцевому паблике на Фейсбуці.
За її словами, неприємний інцидент стався під час новорічних свят.
Виявивши пропажу номери, постраждала зателефонувала за номером, який їй залишили зловмисники.
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«Здивувало, те, що при наборі номера, трубку бере дівчина і спокійно каже куди скинути гроші! Яке благородство,що пропонує повернути! Жах та й годі! Дуже шкода, що таких випадків лише додається...», - розповіла одеситка.
Під публікацією користувачі мережі включилися в бурхливу дискусію. Одні порадили потерпілої не в якому разі не скидати гроші, а замовити нові, інші – пошукати номерні знаки поблизу.
«Не скидайте! Шукайте в окрузі або купіть нові! Вони зникнуть тоді, коли їх перестануть годувати і цей спосіб заробітку стане невигідним! Вартість приблизно така ж!»,
«Навіщо бути лохом! У мене зняли. Замовила нові номери. Злодіїв вчити треба. Не їм платити. І перестануть!»,
«Це тюремна тема , менти не знайдуть . Пошукайте навколо дуже ретельно . У мене теж таке траплялося»,
«Якщо всі масово перестануть платити-це все припиниться, я сподіваюся»,
«Був зі мною такий випадок. Так, не приємно. Згодна. Але що ж робити? У поліції не сильно ворушаться. Мовляв часу немає у них. І зняли на платній парковці»,
«Якщо всі перестануть платити, а робити нові, бізнес шахраїв накриється 🤔»,
« У мене був такий випадок, на Пушкінській в 12 дня. Я відмовилася платити, пішла в поліцію зателефонувала в консульство і мені дозволили їздити без номерів стільки - скільки потрібно і, навіть, перетнути кордон. Злодюги не витримали і стали дзвонити, намагалися загрожувати»,
«Не потрібно платити! Це тільки допоможе процвітання шахраїв!», - пишуть в мережі.
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