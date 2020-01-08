В Одесі невідомі знімають автомобільні номери і вимагають за них викуп

Як пише Politeka.net, про це розповіла одеситка Інна Магденка у місцевому паблике на Фейсбуці.

За її словами, неприємний інцидент стався під час новорічних свят.

Виявивши пропажу номери, постраждала зателефонувала за номером, який їй залишили зловмисники.

«Здивувало, те, що при наборі номера, трубку бере дівчина і спокійно каже куди скинути гроші! Яке благородство,що пропонує повернути! Жах та й годі! Дуже шкода, що таких випадків лише додається...», - розповіла одеситка.

Під публікацією користувачі мережі включилися в бурхливу дискусію. Одні порадили потерпілої не в якому разі не скидати гроші, а замовити нові, інші – пошукати номерні знаки поблизу.

«Не скидайте! Шукайте в окрузі або купіть нові! Вони зникнуть тоді, коли їх перестануть годувати і цей спосіб заробітку стане невигідним! Вартість приблизно така ж!»,

«Навіщо бути лохом! У мене зняли. Замовила нові номери. Злодіїв вчити треба. Не їм платити. І перестануть!»,

«Це тюремна тема , менти не знайдуть . Пошукайте навколо дуже ретельно . У мене теж таке траплялося»,

«Якщо всі масово перестануть платити-це все припиниться, я сподіваюся»,

«Був зі мною такий випадок. Так, не приємно. Згодна. Але що ж робити? У поліції не сильно ворушаться. Мовляв часу немає у них. І зняли на платній парковці»,

«Якщо всі перестануть платити, а робити нові, бізнес шахраїв накриється 🤔»,

« У мене був такий випадок, на Пушкінській в 12 дня. Я відмовилася платити, пішла в поліцію зателефонувала в консульство і мені дозволили їздити без номерів стільки - скільки потрібно і, навіть, перетнути кордон. Злодюги не витримали і стали дзвонити, намагалися загрожувати»,

«Не потрібно платити! Це тільки допоможе процвітання шахраїв!», - пишуть в мережі.

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