Міський голова Геннадій Труханов знову відправив себе у відпустку

Як пише Politeka.net, відповідне розпорядження, датоване 3 січня, опублікувала прес-служба міськради, сьогодні, 8 січня

У відпустці мер Одеси буде з 6 по 13 січня 2020 року. 7 днів він нібито «заощадив» у період з 28 листопада 2017 року по 27 листопада 2018 року.

Наголошується, що на період відпустки виконувати обов'язки міського голови буде заступник Труханового Павло Вугельман.

Раніше ми розповідали, що одеський голова Геннадій Труханов вже відправляв себе у відпустку на 13 днів.

Тоді Труханів відсутній з 9-го по 21 жовтня 2019 року.

Також ми розповідали, в Одесі під стінами мерії мітингували проти забудови схилів на Фонтані, санаторію «Червоні зорі» і Польського узвозу.

«Я вважаю, що треба ввести мораторій на забудови схилів і перевірити всі дозвільні документи, які видавались на забудови схилів. Ми висловлюємо свою громадянську позицію, тому що неможливо терпіти. Нам обіцяли, що зроблять наше питання на сесію. Ми були на комісії, поки чекаємо, у нас мирний протест», — говорить одесит Станіслав Синіцин.

Як розповів одеський активіст Юрій Дяченко, вчора на земельній комісії вирішили внести до порядку декілька питань про забудову схилів, і люди прийшли нагадати чиновникам, до чого такі голосування приводять у підсумку.

«Ми хочемо зберегти зелену зону, ми посадимо дерева, поставимо лавочки та фонтани. Зробимо все, щоб нам залишили Трасу здоров'я. У 2005 році розпродали ділянки, які не можна забудовувати. Геннадій Труханов ще тоді обіцяв з цим розібратися. Він продовжує обіцяти на Фейсбуці, що розбереться, але це порожні слова і замилювання очей», — говорить одеситка Олена Величаева.

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