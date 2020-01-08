Екологи перевірили якість повітря на вулицях Одеси

Така інформація з'явилася на офіційному сайті міста, пише Politeka.net

Повідомляється, що за підсумками моніторингу повітряного простору на предмет забруднюючих речовин у повітрі в деяких місцях показники були перевищені.

зокрема, на залізничному вокзалі, автовокзалі, на перетині вулиць Грушевського і Хімічної, на 2-й Заставі, розі проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі, Об'їзної дороги, Іванівському шляхопроводі в повітрі експерти зафіксували незначні перевищення показників оксиду вуглецю, озону, сірководню, аміаку, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу і сумарних вуглеводнів.

Між тим в парках і на узбережжі забруднюючих речовин виявили мінімальну кількість.

Крім того повідомляється, що в Службу екологічного контролю за останній час надійшло 10 скарг від жителів міста про забруднення повітря в Одесі.

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Джерелом радіації було обладнання одного з державних науково-виробничих центрів. Як повідомляють у Службі безпеки України ліквідували небезпеку.

Спочатку планувалося вивезти небезпечні предмети за територію міста, однак це могло стати причиною радіаційного забруднення навколишнього середовища і поставити під загрозу місцеве населення. У зв'язку з цим обладнання з дотриманням всіх норм безпеки відправили на утилізацію на спеціалізоване держпідприємство.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) КК України.

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