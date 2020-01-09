Під Одесою скоєно розбійний напад на ветерана АТО

Як пише Politeka.net, про це повідомив сам потерпілий Олександр Ярошенко на сторінках соцмереж. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався ввечері, 6 січня, в місті Подольську Одеської області.

За словами 46-річного потерпілого, близько 20:00 у дворі багатоповерхівки на нього накинулися двоє невідомих, сильно побили палицею і відібрали рюкзак.

Ярошенко стверджує, що нападники накинулися на нього ззаду.

У результаті він отримав серйозні травми голови, але відмовився від госпіталізації.

Тим часом, правоохоронці затримали розбійників. Ними виявилися місцеві жителі, рідні брати, 21 та 23 років.

Як розповіли місцеві копи, свій вчинок вони пояснили алкогольним сп'янінням. Розпочато кримінальне провадження за статтею про розбій.

Однак Ярошенко впевнений, що напад було замовним. Його думку поділяє і одеський правозахисник Ігор Кравець.

«Напад ймовірно здійснено за його систематичну правозахисну діяльність на захист громадського інтересу в Подольську, – написав він у Facebook.

Олександр Ярошенко стверджує, що нападники на нього випущені під домашній арешт, нібито осаджують його квартиру і вигукують загрози. У поліції його слова поки не коментують.

Звернемо увагу, що Олександр Ярошенко – учасник АТО, перебував у лавах добровольчого батальйону ОУН, який навесні 2015 року відмовився перейти у підпорядкування Збройним Силам України. У грудні 2015 року Ярошенко побили в одному з подільських барів. За його словами, конфлікт виник з ідеологічних причин.

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