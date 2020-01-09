В мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами

Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський, пише Politeka.net

Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.

«З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.

Це сталося перед передачею депутатами даній міської території в оренду підприємству з іноземним капіталом "Чкаловський інвест". Поліція, ось вже цілий рік, так і не може назвати винних.

У коментарях користувачі висловили крайнє обурення з приводу дій міської влади. Вони відзначили, що майбутня будівництво знищить і поруч розташовану Трасу здоров'я.

«Дуже шкода, відпочивав у Чкаловському і в той час і після завжди спускався по цьому маршруту на пляж купатися і загоряти (перший одеський пляж, де я побував, навіть у перший раз побачив, що таке дикий пляж...»,

« Улюблений пляж одеситів»,

" Ввообщем втратили,одесити ще,один,вільний пляж,як втратили багато санаторіїв на території французького бульвару",

«Траса здоров'я перестала існувати вже давно. Ті хто будуть жити в цих котеджах, потенційні жертви. Хай буде»,

«Центральна частина так і не народженої парку "Ювілейний" стане житловим масивом. Це проводка газу, водопровід, каналізація і сміттєвози, з яких влітку буде литися смердюча рідина, коли вони будуть підніматися вгору по схилу. Так чи інакше, Траса здоров'я, каккусочек спокійної природи між Ланжероном і Аркадією, перестане існувати», - пишуть в мережі.

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