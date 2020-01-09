Одеситів збурили дивні конструкції під час ремонтних робіт на бульварі Жванецького

Фотографіями і відео поділився на своїй сторінці у Facebook громадський діяч Олексій Костржицький, пише Politeka.net (Щоб переглянути ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Активіст впевнений, що міська влада за допомогою договорняків і відкатів перетворюють бульвар перетворюється в майбутню зону лиха.

«Проекту цих робіт немає, його ніхто не бачив. Але вже зараз, саме на даному етапі, в одеситів є можливість поспостерігати наступну за будівництвом Галантерника аферу. Природно за рахунок бюджету міста, тобто за рахунок одеситів», - написав Олексій Костржицкий.

«Ось такої 30 см. стрічковий фундамент хаотичної форми за задумом генія інженера повинен буде забезпечити монолітність кромки схилу», - зазначив він.

Примітно, що неподалік нещодавно знесли корпус колишнього ювелірного заводу, який вже десять років як не працює. На цьому місці, згідно з інформацією, розміщеною на сторінці "Містобудівного моніторингу", планується будівництво багатоквартирного будинку з вбудованим приміщенням і підземним паркінгом.

"Трохи північніше для цього заливалася монолітом 60см плита на всю ширину бульвару. Ну то й не дивно. Для будівництва 20-ти поверхового будинку потрібен під'їзд важкої техніки. Тут же лише місце для прогулянки плебеїв, тобто довіряє електорату, і так зійде", – зазначив Олексій Костржицкий.

Раніше ми писали, в мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами.

Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський

Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.

«З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.

Gepostet von Алексей Костржицкий am Dienstag, 7. Januar 2020

Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото

Як повідомляла Politeka, узбережжя Одеси покрилося бурульками гігантами.

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