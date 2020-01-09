В Одеській області браконьєри незаконно спиляли дерева вздовж зрошувальних мереж

Як пише Politeka.net, це розповів на своїй сторінці у Фейсбуці депутат райради Сергій Кузьмук.

За його словами, за 10 днів браконьєри одночасно знищили десяток дубів і дерев породи тополя віку 60-80 років.

Депутат припустив, що швидше за все, злочинці спиляли дерева, щоб надалі продавати деревину.

«Разом з поліцією виїхали до місця події, зараз розробляються заходи по затриманню злочинців і притягнення їх до відповідальності», - зазначив він.

За попередньою оцінкою, в результаті вчиненого злочину державі завдано істотної шкоди. Остаточну суму заподіяного збитку повинна визначити Державна екологічна інспекція в Одеській області.

Раніше ми писали, в мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами.

Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський.

Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.

«З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.

Це сталося перед передачею депутатами даній міської території в оренду підприємству з іноземним капіталом "Чкаловський інвест". Поліція, ось вже цілий рік, так і не може назвати винних.

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