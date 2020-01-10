В місті Білгороді-Дністровському Одеської області малозабезпечених жителів забезпечать гарячими обідами і хлібом

Про це повідомляє інформаційний портал 04849.com.ua.

Наголошується, що будуть безкоштовно годувати тільки тих малозабезпечених людей, які перебувають на обліку в Центрі соцобслуговування.

Для цього їм видадуть спеціальні талони.

Під ініціативу вже розробили проект рішення виконкому мерії.

Списки осіб, яким потрібна допомога, будуть переглядати кожен місяць.

Раніше ми писали, старобазарный сквер, який знаходиться в центрі Одеси, перетворився на небезпечне місце.

На апаратних нарадах, які проходять щотижня в одеській міськраді часто піднімається питання парків та скверів у розрізі їх безпеки, доглянутості і ремонту.

На офіційному сайті Одеси ми можемо бачити новини про те, що поступово сквери і парки оновлюються, ремонтуються і в них знаходяться співробітники ще однієї структури Міськради КП «Муніципальна безпека».

Однак насправді все не так чудово, як намагаються переконати одеситів влади.

Одесит Олексій Асауленко записав невеликий ролик, на якому розповів, яка ситуація в одеських парках насправді.

Чоловік зазначив, що лавки в сквері заполонили бездомні, які сплять на них. Скрізь розкидані сміття та шприци, чути неприємний запах. Люди просто не можуть нормально гуляти, тому що виникає єдине бажання більше сюди не приходити.

Асауленко пропонує чиновникам прогулятися Старобазарному скверу, але не в складі комісії, а по-тихому, посеред робочого тижня або на вихідні з сім'єю, щоб переконатися, як насправді йдуть справи.

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