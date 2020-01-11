Одеситів обурили дії будівельників на відомому одеському пляжі
Відповідні фотографії оприлюднили обурені мешканці Одеси в місцевому паблике на Фейсбуці «Чорний список», пише Politeka.net
Мова йде про будівництво над пляжем на 13-й станції Великого Фонтану.
На знімках видно, що заради будівництва вирубали дерева і розвели бруд і болото по схилу. Пройти до моря, щоб не забруднитися люди не можуть.
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«Так виглядають схили на 13-й Фонтану! Варвари! Діди і прадіди садили дерева. Одесити милувалися морем, відпочивали. На травневі збиралися друзі, сім'ї. А тепер що? Дерева зрубали, доріжки зруйнували, бруд і хаос!», пише Галина Бондар.
У коментарях користувачі висловили крайнє обурення з приводу дій робітників.
«Не переживайте, через десяток років воно само собою тихо сповзе і зруйнується. І порастет заново деревами - природа дуже швидко замітає людські руїни», «Подивіться, що стало з Аркадією. Візитна картка Одеси..була»,
«Там були чудові акації і зелена галявина,де можна було літнім людям відпочити від сонця. Все знищено,ніхто не покараний! Вся каналізація в море піде. Раніше ходили туди,тепер їдемо на 16. Хто за це відповість?»,
«Варвари, природа вас покарає», «Знівечили таку набережну((((«,
«Такого кошмару , який створили з Одесою за ці 5 років , я ще за все своє життя не бачила ....За 5 років так угробити місто .І виходить сухим з води , хоч накопали проти нього не так вже мало ....», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото
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