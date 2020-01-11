Це перше затемнення у цьому році

Ввечері 10 січня деякі одесити спостерігали за місячним затемненням

Відповідні фотографії розмістили місцевих ЗМІ.

Наголошується, що це перше з чотирьох місячних затемнень в 2020 році було малопомітним: Місяць лише на 4 години пішов у півтінь Землі. Це така область простору, де наша планета закриває свій природний супутник від сонячного світла лише частково. Так що навіть крізь об'єктив «слідів» затемнення на місячній поверхні було майже не розгледіти.

Крім того, завадили спостерігати за затемненням хмари .

Затемнення повинно було початися о 19:07 за Києвом, вийти на пік до 21:10, і зійти на ні в 23:12. Так Місяць виглядала на старті затемнення. Тіней не видно, але на різних знімках у неї різний відтінок.

Пік затемнення - 21:10. Ніби як на нижній правий край Місяця дійсно лягла ледве помітна тінь.

Але якщо не придивлятися і не помітиш.

Додивитися, ніж затемнення закінчиться, завадили хмари. Приблизно з 21:30 крізь їх щільні ряди природний супутник землі вже було майже не видно. Місяць з'являлася на небі лише на миті, і розглянути, чи є на ній якісь тіні не представлялося можливим.

Раніше ми писали, в 2020 році буде не менше 6 затемнень, що значно більше, ніж зазвичай.

При цьому фахівці відзначають, що затемнення є корисними явищами, які можуть допомогти уникнути негативних наслідків.

"У 2020 році відбудеться шість затемнень і це більше, ніж зазвичай. Боятися затемнень зовсім не потрібно. Це хороше явище природи і дуже корисне для періодичної духовної роботи над собою", - пояснила доктор астропсихології та інтегративної психології.

Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото

Як повідомляла Politeka, одесити втратили улюблене місце відпочинку: "Завалили сміттям і вирубали дерева", страхітливі кадри

Також Politeka писала, рогата худоба заполонила популярний пляж в Одесі: кадри свавілля вражають