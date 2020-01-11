В Одесі повідомили про найбільш затребувані вакансії

Така інформація з'явилася на сайті «Одеського обласного центру зайнятості, пише Politeka.net

Згідно з даними, в Одесі велика зацікавленість у підсобних робітниках. Станом на 1 грудня 2019 р. було розміщено 2414 вакансій.

Також затребувані водії автотранспортних засобів. Роботодавці розмістили 2165 вакансій.

Великий попит був на співробітників для сільгосп робіт. Потрібні трактористи - 1513 вакансій, виноградарі - 1196, обслуговуючі сільськогосподарського виробництва - 727.

Крім того, відчувається нестача працівників у сфері освіти та медицини.

Медсестри потрібні в 622 місцях.

для Вчителів середніх освітніх установ шукають 617 робочих місцях.

334 відкритих вакансій на посаду вихователів, 480 - на посаду молодших медсестер.

Вакансія бухгалтера знаходиться в Топі. Пропозицій - 871.

Не вистачає і прибиральників - розміщено 1010 оголошень про вакансії.

Раніше ми писали, в Україні кожна сьома запропонована вакансія – це робота без кваліфікації

Роботодавці готові не тільки безкоштовно навчати, але і платити десятки тисяч гривень. Серед запропонованого – не тільки вантажники, автомойщики або прибиральниці.

загалом, близько 13% на українському ринку праці — це вакансії, які не потребують кваліфікації.

Наведемо приклад людини, яка досягла успіху без потрібної освіти. Цукерки українського кондитера Олени Слободянюк розбирають швидше, ніж шампанське перед Новим роком. А ще два роки тому дівчина не могла про це і мріяти.

«До цього працювала 5 років піар-менеджером, а до цього 2 роки працювала бухгалтером. Це так, якщо коротко, а насправді було дуже багато різних спроб і професій – починаючи з промоутера і помічника сомельє, потім був маленький досвід роботи офіціантом», – ділиться Олена Слободянюк, кондитер.

Тому дівчина впевнена. щоб у нашій країні добре заробляти, не обов'язково потрібно мати профільну освіту. Головне — бажання вчитися та розвиватися. Отримати необхідні навички сьогодні допоможуть курси. А ще потрібно експериментувати і не зупинятися на досягнутому.

Зараз її солодощі охоче замовляють через соціальні мережі. Олена налагодила службу доставки, а відгуки клієнтів – вважає найкращою рекламою.

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