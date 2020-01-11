В одному з парків Одеси підлітки помітили камеру відеоспостереження і захотіли стати відомими
Як пише Politeka.net відео розмістили на каналі КУ «Центр 077». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався в Грецькому парку.
На записі видно, як молодики зраділи камері і вирішили «побешкетувати». Вони довго грали перед нею, а потім затюкали камеру слиною.
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Користувачі мережі миттєво відреагували на поведінку підлітків гнівними коментарями. Вони відзначили, що музичний супровід до відео, як раз в тему.
«Зоопарк, вольєр з мавпами»,
«Все по класиці гендерної психології, хлопчаки вже не знають як перед панночкою замалюватися, шкода манерами розуму не вистачає. Батьки побачать ганьби не оберешся з таким вихованням. Переростуть звичайно але поки що, за "акторську гру" перед камерою ременя варті...Белобрысому 2-ве порції як центровому)) Ще й дівчину тепер не випустять з цими баранами нікуди якщо батьки побачать. І звідки стільки злості в кометах у деяких...?! Це відео не стільки про їх поколінні каже скільки про культуру і моральності того, хто його виховує...»
«Цирк поїхав, мавпи загубилися по дорозі»,
«Кожен самостверджується по своєму. І мені здається вони знали про камери, і про те що їх покажуть. Слави захотіли!»,
«Зазвичай говорять Два дебіла-це сила,а тут чотири»,
«Помилуйтеся батьки яких тварин НЕДОВОСПИТАЛИ‼»,
«Це не діти, це мутанти»,
«Не діти, більше на тварин схоже», - обурюються в мережі.
Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото
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