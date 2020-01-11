В одному з парків Одеси підлітки помітили камеру відеоспостереження і захотіли стати відомими

Як пише Politeka.net відео розмістили на каналі КУ «Центр 077». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався в Грецькому парку.

На записі видно, як молодики зраділи камері і вирішили «побешкетувати». Вони довго грали перед нею, а потім затюкали камеру слиною.

Користувачі мережі миттєво відреагували на поведінку підлітків гнівними коментарями. Вони відзначили, що музичний супровід до відео, як раз в тему.

«Зоопарк, вольєр з мавпами»,

«Все по класиці гендерної психології, хлопчаки вже не знають як перед панночкою замалюватися, шкода манерами розуму не вистачає. Батьки побачать ганьби не оберешся з таким вихованням. Переростуть звичайно але поки що, за "акторську гру" перед камерою ременя варті...Белобрысому 2-ве порції як центровому)) Ще й дівчину тепер не випустять з цими баранами нікуди якщо батьки побачать. І звідки стільки злості в кометах у деяких...?! Це відео не стільки про їх поколінні каже скільки про культуру і моральності того, хто його виховує...»

«Цирк поїхав, мавпи загубилися по дорозі»,

«Кожен самостверджується по своєму. І мені здається вони знали про камери, і про те що їх покажуть. Слави захотіли!»,

«Зазвичай говорять Два дебіла-це сила,а тут чотири»,

«Помилуйтеся батьки яких тварин НЕДОВОСПИТАЛИ‼»,

«Це не діти, це мутанти»,

«Не діти, більше на тварин схоже», - обурюються в мережі.

Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото

Як повідомляла Politeka, одесити втратили улюблене місце відпочинку: "Завалили сміттям і вирубали дерева", страхітливі кадри

Також Politeka писала, рогата худоба заполонив популярний пляж в Одесі: кадри свавілля вражають