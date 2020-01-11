В Одесі поліцейський на очах у перехожих зробив пропозицію руки і серця своїй коханій
Це сталося біля головної ялинки міста на Думській площі.
Відповідне відео розмістили в телеграм-паблику «Ху**ая Одеса», пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
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Як видно на кадрах, поліцейський став на одне коліно з обручкою, і дівчина відразу ж відповіла «Так».
Крім того, нареченого приїхали підтримати його колеги.
Це був не єдиний випадок.
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Як повідомила прес-служба поліції, на допомогу Дмитру прийшли колеги по службі.
«Як тільки дівчина Людмила вийшла з дому, міцні хлопці запросили її в ділянку — як підозрювану в шахрайстві. Дівчина чинила опір і намагалася дати відсіч, щоб довести, що все це — помилка. «Шахрайку» привезли у відділ поліції», — розповіли у відомстві.
Опинившись на плацу, де вишикувалися бійці батальйону поліції особливого призначення, дівчина побачила свого коханого з квітами.
«Випробування на міцність пройдено. З Днем народження, кохана! Виходь за мене», — сказав поліцейський і опустився на коліно з букетом квітів і кільцем.
Варто зазначити, що Людмила прийняла пропозицію Дмитра.
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