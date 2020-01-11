В Одесі вандали піддають дітей небезпеки, відкручуючи деталі з гойдалок на дитячих майданчиках
Зокрема, було відмічено, що на новому дитячому майданчику, що знаходиться на Соборній площі, стали пропадати болти. Про це повідомив депутат міськради Олексій Єреміца на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net
«Кому потрібен болт? Кому потрібен болт, гвинт, гайка - звертайтеся, подарую, тільки не викручуйте, не виривайте з елементів дитячих майданчиків!», - написав він.
Депутат запевнив, що зараз фахівці полагодили зламані елементи.
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Раніше ми писали, в Одесі під час новорічних і різдвяних свят почастішали випадки вандалізму.
Таку інформацію оприлюднила прес-служба муніципального департаменту міського господарства.
Тільки за період з 1 по 8 січня невідомі пошкодили сім пам'яток.
Повідомляється, що постраждали пам'ятники Іванові Франку, Адаму Міцкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницькому, жертвам Чорнобиля, меморіали загиблим правоохоронцям та жертвам нацистських розстрілів. Невідомі розмалювали панорамний ліфт в Грецькому парку.
Тим часом, співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» вже прибрали наслідки дій вандалів.
Також ми писали, як невідомі масово знищують лавки в парках, ламають урни і розкидають сміття. Дійшло до того, що на місто перлину біля моря стало боляче дивитися.
Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото
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