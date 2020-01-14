Заповзятливі жителі Одеси продають купюри з красивими номерами, які, на їхню думку, зможуть принести удачу
Про це пише інформаційний портал УСИ.
Так, на одній з популярних онлайн-майданчиків була помічена продаж таких банкнот.
При цьому один з авторів оголошень з Малиновського району відзначає, що продасть унікальну банкноту особисто, без пересилки поштою.
Дорофєєва засвітила зайве в міні-бікіні, пікантне фото облетіло мережу: "Боже, закрийся!"
Дружина Кошового з Кварталу 95 роздяглася і показала, чим підкорила зіркового чоловіка: особисті кадри
Старий Новий рік 2020: кращі вірші для посевания, традиції, чого не можна робити
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
«Купюра з гарним номером, банкнота гривня з рідкісним, щасливим номером.
Всі питання по телефону. Поштою не відправлю, - написав одесит.
При цьому, ціна «щасливих» банкнот в Одесі варіюється від 200 - 600 гривень і вище.
Наприклад, за купюри з дзеркальним номером продавець хоче отримати 1 тисячу гривень.
Але найбільш незвичайним товаром виявилася 50-гривнева купюра з номером "777" – її продають за 10 тисяч гривень.
Звернемо увагу, що оголошення користується популярністю і набрало 2 тисячі 862 переглядів.
Раніше ми писали, на одеському Привозі спритний продавець придумав оригінальний спосіб, як залучити покупців до свого товару
Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж.
зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.
"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.
"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.
Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.
Нагадаємо, у мережі показали, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото
Як повідомляла Politeka, одесити втратили улюблене місце відпочинку: "Завалили сміттям і вирубали дерева", страхітливі кадри
Також Politeka писала, підлітки прославилися після пустощів в парку Одесі: "На мавп схожі, відео