Таке може бути тільки в Одесі

Заповзятливі жителі Одеси продають купюри з красивими номерами, які, на їхню думку, зможуть принести удачу

Про це пише інформаційний портал УСИ.

Так, на одній з популярних онлайн-майданчиків була помічена продаж таких банкнот.

При цьому один з авторів оголошень з Малиновського району відзначає, що продасть унікальну банкноту особисто, без пересилки поштою.

«Купюра з гарним номером, банкнота гривня з рідкісним, щасливим номером.

Всі питання по телефону. Поштою не відправлю, - написав одесит.

При цьому, ціна «щасливих» банкнот в Одесі варіюється від 200 - 600 гривень і вище.

Наприклад, за купюри з дзеркальним номером продавець хоче отримати 1 тисячу гривень.

Але найбільш незвичайним товаром виявилася 50-гривнева купюра з номером "777" – її продають за 10 тисяч гривень.

Звернемо увагу, що оголошення користується популярністю і набрало 2 тисячі 862 переглядів.

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Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж.

зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.

"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.

"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.

Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.

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