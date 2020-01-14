З одеського притулку знову втік малолітня дитина

Як пише Politeka.net, про це розповіла прес-служба ГУНП в Одеській області.

За словами місцевих копів, розшукується Сухарчук Андрій, 2013 року народження. У вівторок, 14 січня, хлопчик залишив дитячого закладу та на даний час його місцезнаходження невідоме.

«Зростання зниклого 122 см, середньої статури, смаглявий, має дефекти мови», - відзначили в поліції.

Був одягнений у куртку синього кольору, смугасту шапку, джинси.

Прохання до всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження хлопчика, просимо повідомити за телефоном: (048) 766 89 98или на спецлінію «102».

Раніше ми вже розповідали про зникнення Андрія Сухарчука, який втік з притулку в пошуках пригод.

За словами місцевих копів, вдень 8 січня патрульним надійшов виклик про те, що на залізничному вокзалі знаходиться дитина без супроводу дорослих.

Розбиратися в ситуації відразу відправився екіпаж.

На місці виклику патрульні побачили хлопчика, який розповів, що йому 7 років, він зібрав свої речі і вирушив у подорож - кататися на трамваї.

Поліцейські з'ясували, що схожий за прикметами хлопчик втік сьогодні з одного з дитячих притулків.

На місце події були викликані слідчі, які з'ясують всі обставини справи.



«Незважаючи ні на що, сам хлопчик був у захваті від свого «подорожі». Ще б, познайомився з патрульними і посидів у Toyota Prius», - зазначають поліцейські.

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