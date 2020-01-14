В Одесі шукають родичів літнього чоловіка, який не пам'ятає, де живе

Про це повідомляють небайдужі одесити в Телеграм-каналі «Подслушано Одеса», пише Politeka.net

За словами очевидців, ввечері 13 січня, навпаки торгової точки "Обжора" на вулиці Степовій був виявлений літній чоловік, який не пам'ятає свого адреси проживання.

Пенсіонер звернувся до перехожої одеситці і попросив допомогти йому дістатися до свого місця проживання. Спочатку він вказав адресу Комітетська, 8, але в процесі розмови з'ясувалося, що це не його дім. Раніше йому там хтось надавав допомогу. Але хто саме це був, він пояснити не зміг.

«Дідусь вказав свою адресу прописки - Баранова 2, кв. 18. Але і на цей раз пояснити, чи проживає він за адресою прописки, дідусь не зміг.» - наголошується в телеграм-каналі.

Автори публікації повідомили, що була викликана поліція, яка відвезла пенсіонера в притулок за адресою вулиця Ціолковського, 1 проте очевидці просять поширити інформацію про загубився дідуся в надії знайти його близьких.

Як стало відомо, літнього чоловіка звати Віктор. У той день він був одягнений у чорну куртку, під нею сірий светр з двома ґудзиками і коміром. На голові кепка чорного кольору.

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За словами місцевих копів, розшукується Сухарчук Андрій, 2013 року народження. У вівторок, 14 січня, хлопчик залишив дитячого закладу та на даний час його місцезнаходження невідоме.

«Зріст зниклого 122 см, середньої статури, смаглявий, має дефекти мови», - відзначили в поліції.

Був одягнений у куртку синього кольору, смугасту шапку, джинси.

Прохання до всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження хлопчика, просимо повідомити за телефоном: (048) 766 89 98или на спецлінію «102»

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