В Одесі після нового року почастішали випадки зникнення неповнолітніх

Про нове зникнення повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області, пише Politeka.net

Зокрема, Київським відділом поліції в місті Одесі розшукується вихованець дитячого закладу Разін Максим, 2008 року народження, який зник 14 січня. Хлопчик залишив центр і в даний час немає ніякої інформації про його місцезнаходження.

На вигляд зниклому 11-12 років, світло-русяве волосся, середньої статури.

Був одягнений у камуфляжні штани, синю куртку, чорні кросівки.

«Всім, кому що-небудь відомо про місце знаходження дитини, прохання повідомити за телефонами: «102», (048) 766 90 34, (048) 766 89 98», - йдеться в повідомленні.

Ще одна дитина зникла вчора, 14 січня.

За словами місцевих копів, розшукується Сухарчук Андрій, 2013 року народження. Відомо, що вчора хлопчик залишив дитячого закладу та на даний час його місцезнаходження невідоме.

«Зростання зниклого 122 см, середньої статури, смаглявий, має дефекти мови», - відзначили в поліції.

Був одягнений у куртку синього кольору, смугасту шапку, джинси.

Також в Одесі шукали 10-річну дівчинку, яка пішла в магазин і не повернулася.

Увечері 2 грудня до правоохоронців звернулися одесити, які повідомили про зникнення своєї дитини.

Вони стверджували, що 10-річна донька пішла в магазин на вулиці Сегедській і пропала.

Патрульні інспектори перевірили територію і через півгодини знайшли дитину, що підходить під опис.

За словами дівчинки, вона грала на вулиці до самого вечора і побоялася повертатися додому так пізно, щоб її не лаяли.

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