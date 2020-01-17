Стали відомі розцінки на послуги, пов'язані з реєстрацією шлюбу в Одесі та області в цьому році

Про це повідомляє інформаційний портал 048.ua.

Зокрема, Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції видало наказ, в якому вказані нові ціни на послуги реєстрації шлюбу та інші, пов'язані з ними.

Для того щоб зареєструвати шлюб майбутньому подружжю необхідно:

звернутися до організатора державної реєстрації шлюбу (інформацію та адреси можна знайти на офіційному сайті);

вибрати дату і час для проведення державної реєстрації;

укласти цивільно-правовий договір про надання послуги;

відвідати власну весілля

Наголошується, що подати заявку на реєстрацію акту можна онлайн, за допомогою Веб-порталу.

Раніше ми писали, вчені визначили ідеальний вік для вступу в шлюб.

Нещодавно британське видання The Independent поділилися результатами досліджень групи вчених під керівництвом доктора Ніколаса Вольфингера, метою якого було визначити найбільш оптимальний вік для вступу в шлюб.

Дослідники виконали величезну роботу, проаналізувавши тисячі особистих анкет і провівши опитування серед сімейних пар різного віку.

Виявилося, що ідеальним віком для створення сім'ї та укладення шлюбу є вік від 28 до 32 років. Вчений каже, що люди, які одружилися в цьому віці, як правило, більш щасливі в шлюбі, а відсоток розлучень серед них найнижчий. Якщо говорити про самому великому відсотку розлучень і розставань, то він характерний для пар, які одружилися дуже юними (18-20 років) або ближче до сорока років.

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