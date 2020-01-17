Голодна і холодна дитина жила у наметі з нетверезими волоцюгами

Стала відома доля дівчинки, яку знайшли на одеській звалищі в грудні минулого року

Про це йдеться в сюжеті ТСН. (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В Одесі психологи допомагають 4-річної Насті, яку на звалищі залишив батько, подолати душевну травму.

Голодний і холодний дитина жив у наметі з нетверезими волоцюгами.

"Виявилося, що дівчинку там кинув рідний батько. Коли Настю забрали в дитбудинок, вона була дуже налякана і починала плакати, як тільки бачила чоловіків", - наголошується в сюжеті.

За словами психолога, з дівчинкою зараз проводять відповідні корекційні заняття.

«З допомогою цих занять відбувається її розвиток. Але найважливіше для неї це навколишня атмосфера, люди, що знаходяться поруч. Це одногрупники, вихователі, нянечки, медсестри. Відбувається відновлення порушеної базової безпеки», - розповіла вона.

Вихователька розповіла, що дівчинка досі не розкривається, і не розповідає про те, що з нею сталося.

У той же час про місцезнаходження батька Насті невідомо. На звалищі, де був виявлений дитина, чоловіка в той час в останній раз бачили 2 тижні тому.

За фактом невиконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною, поліція почала кримінальне провадження.

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Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі співробітник відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Дмитро Ревун.

За його словами, поліцейським стало відомо,що в одному з будинків діти утримуються в жахливих антисанитарийных умовах, а також одягнені не по погоді в зимовий час. Крім того, дорослі не забезпечують належний контроль малюків.

«Прийнявши інформацію, відразу відвідали будинок в якому живуть діти. Бруд, сморід, хвороби, бардак, холод і абсолютно асоціальні елементи поруч — далеко не весь життєвий набір цих дітей», — написав він.

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